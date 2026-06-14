A juicio por estafar con 2.500 euros en billetes falsos para la compra de un cortijo en Montefrío (Granada)

Archivo - Sección Primera de la Audiencia de Granada (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sección primera de la Audiencia Provincial de Granada tiene previsto juzgar el próximo 17 de junio a un varón al que se le imputan delitos de falsificación de billetes y estafa toda vez que pagó la cantidad de 2.500 euros con billetes falsos como seña de compra para un cortijo en la localidad de Montefrío.

Así se desprende del escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press y en el que el fiscal pide once años de prisión y prohibición de acercarse a la víctima de la presunta estafa durante 16 años.

En el escrito se señala que los hechos tuvieron lugar cuando el encausado "actuando con ánimo de lucro ilícito" concertó con una mujer la compra de un cortijo, propiedad de esta, sito en el término municipal de Montefrio, y, tras desplazarse al domicilio de la mujer, en Alomartes, le hizo entrega en concepto de señal de la cantidad de 2.500 euros, en 25 billetes por valor de 100 euros cada uno, "a sabiendas de la falsedad de los mismos".

El ministrio fiscal señala que a consecuencia de estos hechos, la víctimad "además del daño moral, tuvo perjuicios que no han sido tasados".

Por lo expuesto, el fiscal considera al encausado autor de un delito de de falsificación de billetes en concurso con un delito de estafa, y pìde para él los referidos once años de prisión y la prohibición de acercarse a la víctima durante 16 años; y como responsablidad civil, pide que el procesado indemnice a la víctima en 2.000 euros por los perjuicios morales sufridos más la cantidad que acredite en el acto del juicio oral, o, en su defecto, en ejecución de sentencia, por los demás perjuicios económicos causados.