A juicio en Granada acusado de estafar a dos empresas que le dieron 80.000 euros para invertir en bolsa

Archivo - Edificio de la Fiscalía en Granada. - EUROPA PRESS/ARCHIVO

GRANADA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha solicitado tres años y medio de prisión para un hombre que será juzgado en la Audiencia de Granada acusado de estafar a dos empresas que le entregaron un total de 80.000 euros para invertir en bolsa, pero presuntamente se quedó el dinero.

Los hechos se remontan a abril de 2020, cuando la primera de las empresas suscribió un contrato con el acusado por el que se comprometía a invertir los 20.000 euros que le entregó la entidad en productos y operaciones bursátiles prometiendo una "alta rentabilidad".

Según el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, el contrato incluía una cláusula por la que el capital aportado quedaba respaldado hasta en un máximo de 92.000 euros y en caso de pérdida sería reintegrado.

Unos pocos días después firmaron un segundo contrato con entrega de otros 20.000 euros por parte de la empresa y un mes después consiguió el acusado firmar un tercer contrato con otra empresa, que compartía el mismo administrador. En este caso, la entidad le transfirió 40.000 euros.

En opinión de la Fiscalía, el acusado celebró los contratos sabiendo que no cumpliría lo pactado y para "enmascarar la realidad" presuntamente remitía a las empresas mensajes de Whatsapp informando de la marcha de las inversiones y "haciendo creer que las ganancias" a final de año eran "cuantiosas" cuando "en realidad no había invertido el dinero".

El 31 de diciembre de aquel año la representación de las dos empresas contactó con el acusado reclamando el dinero, así como la ejecución de la cuenta establecida como garantía de devolución, pero tras recibir diversas evasivas decidió denunciar unos meses después.

Sostiene la Fiscalía que el procesado "no afrontó ningún negocio con el dinero pero hizo creer a los perjudicados que sí lo haría prometiendo la obtención de pingues beneficios".

El Ministerio Fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa o, alternativamente, de un delito continuado de apropiación indebida. En ambos casos solicita una pena de tres años y medio de prisión y multa de 1.980 euros.