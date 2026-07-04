A juicio en Granada cuatro camareros acusados de quedarse con más de 64.000 euros del bar donde trabajaban

Archivo - Cañas de cerveza. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Granada juzgará el próximo 9 de julio a cuatro camareros acusados de quedarse con más de 64.000 euros de un conocido bar de tapas y pescado frito de la capital en el que, durante al menos un año, presuntamente simularon haber servido menos productos y cobrado menos dinero del realmente abonado por los clientes.

Los acusados, que prestaron sus servicios tanto en un local situado en Plaza Nueva como en otro de plaza Bib-Rambla, se enfrentan a una petición fiscal de tres años y nueve meses de cárcel por un delito continuado de apropiación indebida; y al pago de una indemnización de más de 90.000 euros a los propietarios del establecimiento.

La Fiscalía les acusa de aprovecharse de la confianza que el hostelero tenía depositada en ellos para idear un plan con el que eludir el control en la aplicación que se usaba para la gestión de los cobros. Supuestamente, hacían uso de las opciones que permitía el sistema para situaciones extraordinarias, como dividir el pago entre los comensales o trasladarse los clientes de una mesa a otra.

Según el Ministerio Fiscal, atendían las mesas y en algunas ocasiones, tras abonar el cliente la consumición, "se quedaban con todo lo recibido o parte", introduciendo en el sistema informático datos que no se correspondían con la realidad de lo servido ni cobrado. Junto a ello, dejaban sin efecto el ticket generado, "modificando su contenido, reduciendo los productos y consumiciones servidos o trasladando las consumiciones y productos a otras mesas".

En definitiva, "simulaban haber servido menos productos de los realmente ofrecidos, y haber cobrado menos dinero del realmente recibido", según expone la Fiscalía en su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press.

El dinero obtenido por este procedimiento presuntamente se metía en el bote de la barra para su posterior distribución entre los implicados. Durante al menos el año 2020 las pérdidas para la empresa alcanzaron los 64.826 euros.

La Fiscalía fija la indemnización al empresario en 90.347 euros sumando el lucro cesante y la pérdida de valor de la cantidad por efecto de la inflación. Además de los tres años y nueve meses de prisión, solicita que sean condenados a una multa de 2.400 euros. El juicio se celebrará en la Sección Primera de la Audiencia.