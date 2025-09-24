A juicio este jueves el acusado de reventar un vaso en la cabeza a un hombre en un pub en Granada

GRANADA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada ha señalado para este jueves el juicio de un caso en el que la Fiscalía ha pedido nueve años de prisión para un individuo acusado de estrellar un vaso de cristal en la cabeza, en un pub del centro de la capital granadina a última hora de la madrugada del 17 de julio de 2022, a un hombre que requirió de un trasplante de córnea a causa de la agresión.

Se produce tras un aplazamiento que, según la diligencia de ordenación de la Audiencia, consultada por Europa Press, se producía después de un cambio de letrado por parte del procesado, y a instancias de esta parte para que el juicio oral señalado inicialmente para el 6 de mayo pasado fuera suspendido.

Este señalamiento se producía, según fuentes judiciales consultadas por Europa Press, después de que el caso fuera señalado para juicio inicialmente el 27 de noviembre del año pasado, cuando fue posteriormente aplazado.

Según consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que tuvo acceso Europa Press, el acusado, sin antecedentes penales, y con el ánimo de "menoscabar la integridad física" del otro, supuestamente "cogió un vaso de cristal, se dirigió hacia él y le golpeó" con él en la cabeza.

Ello provocó la intervención de los empleados del establecimiento tras lo que el procesado se habría dado a la fuga, agrega el ministerio público, que pide que el acusado indemnice con 95.000 euros a su víctima en concepto de responsabilidad civil.