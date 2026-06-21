A juicio este lunes el caso de la mujer abrasada en el 'escape room' de Cájar (Granada)

Complejo judicial La Caleta, en Granada. Archivo. - EUROPA PRESS

GRANADA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Penal número 5 de Granada celebra este lunes el juicio contra los tres hombres vinculados a la 'escape room' de Cájar de la que una mujer salió abrasada en junio de 2022 tras ser rociada durante el juego con un líquido que llevaba gasolina y al que presuntamente prendieron fuego.

La Fiscalía ha solicitado una pena de dos años de prisión para los tres acusados por un delito de lesiones por imprudencia, que la acusación particular ejercida por la víctima, asesorada por el bufete HispaColex, ha elevado a tres años.

Ambas acusaciones habían solicitado que los procesados indemnicen conjunta y solidariamente a la mujer en cerca de dos millones de euros por las lesiones y los daños sufridos, que le han dejado secuelas físicas pero también psicológicas.

No obstante, desde la acusación particular explican a Europa Press que finalmente esto se está reclamando en otro procedimiento civil para que la causa penal no se demorara más.

De hecho, el juicio ha sufrido dos aplazamientos y el tema económico ha sido el principal escollo para alcanzar un acuerdo en la audiencia previa que se celebró al efecto.

Los hechos se produjeron en junio de 2022 y la mujer, de 42 años entonces, sufrió quemaduras graves por las que tuvo que ser ingresada en la UCI del área de Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Tras lo ocurrido, la escape room anunció la suspensión de su actividad.

EL JUEGO

El juego comenzó en la cocina de la vivienda, donde encerraron a los seis participantes hasta que lograron descifrar los enigmas para salir. En otra de las habitaciones a las que pasaron aparecieron dos actores --dos de los investigados--, uno de los cuales ordenó a la víctima que se subiera en una silla, donde fue atada de manos y le colocaron una soga al cuello. Ella se liberó pero se quedó en la misma postura para que no lo notaran.

Seguidamente uno de ellos presuntamente le echó un líquido de un bidón y aunque ella alertó en más de una ocasión de que "olía muchísimo a gasolina", no obtuvo respuesta. Uno de los investigados encendió entonces un mechero y aunque la víctima sopló hasta en dos ocasiones para apagar la llama, a la tercera no lo logró "y prendió", según relata la Fiscalía en su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press.

El ahora investigado se fue y ella "quedó a su suerte ardiendo, por lo que lo único que se le ocurrió fue quitarse la camiseta", mientras que su amigo desde un ataúd en el que había sido encerrado le gritaba "rueda, rueda". Ella no podía hacer nada porque no veía con el humo hasta que llegó uno de los acusados, le roció con un extintor, la sacó para afuera y le echaron agua, llegando en ese momento sus amigos.

Varios de ellos también había sido rociados con este mismo líquido con gasolina en otra estancia por parte de los investigados, "a la espera de prenderles fuego también".