A juicio un presunto fraude de 475.744 euros con falsas entregas de fármacos al Virgen de las Nieves de Granada

Archivo - Real Chancillería de Granada - EUROPA PRESS/ARCHIVO

GRANADA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Granada juzgará a cinco personas, entre las que hay empresarios y funcionarios del SAS, por presuntamente simular la entrega de numerosos fármacos y productos sanitarios al Hospital Universitario Virgen de las Nieves a lo largo de cuatro años que "nunca" llegaron a entrar.

La Fiscalía fija el perjuicio al hospital en un total de 475.744 euros en el periodo comprendido entre 2012 y 2016; y pide penas de siete años y medio de cárcel para los presuntos responsables por delitos de fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y prevaricación.

Dos de los acusados eran en el momento de los hechos los administradores de varias empresas dedicadas al comercio y distribución de productos farmacéuticos y de medicamentos. El tercer acusado era facultativo especialista de Área en Farmacia del hospital y las otras dos encausadas, administrativas del Servicio de Farmacia.

Según el relato del Ministerio Fiscal, las adquisiciones de los medicamentos y productos sanitarios se realizaban mediante la contratación de los pedidos a través del programa SIGLO con la clave y el perfil de la persona autorizada para ello en el programa; en particular, el acusado que era responsable de la gestión del Servicio de Farmacia.

Esta contratación generaba una factura y, por tanto, una obligación de pago para el centro. A través de sus claves se determinaban los pedidos y el proveedor que los suministraba, y con las claves se registraba la recepción del pedido dando con ello la conformidad a un albarán para que la Plataforma Logística Farmacéutica gestionara el pago al proveedor.

Mantiene la Fiscalía que, conscientes de este proceso, los acusados, como funcionarios del SAS, "se concertaron para generar esta obligación de pago" y presuntamente alterando la realidad del registro informático "registraron desde el año 2012 y hasta 2016 numerosos pedidos de medicamentos y productos sanitarios que nunca iban a entrar en el hospital con la única finalidad de generar una factura que finalmente sería abonada por la Dirección Económica del Hospital al proveedor con el que previamente se habían concertado".

Con la finalidad de evitar la posible identificación del medicamento y su trazabilidad en el hospital, en todos los casos los pedidos se efectuaron con el concepto genérico de "medicamentos fuera de guía" o "productos de oficina de farmacia", según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press.

De esta forma, la simulación de pedidos sin entrada por inexistencia de albarán físico, no aportado por el proveedor e inexistente en el Servicio de Farmacia, alcanzaron un total de 180.698 euros para una de las mercantiles farmacéuticas, entre 2014 y 2016.

Otra facturó 192.656 por pedidos simulados en los años 2013 y 2016 principalmente, dos pedidos en el año 2012 y otro en 2014. A la tercera empresa implicada se le hicieron presuntamente falsos pedidos por valor de 102.389 euros entre 2015 y 2016.

La Fiscalía acusa directamente de estos hechos a cuatro de los acusados y al quinto --uno de los administradores de las empresas implicadas-- le considera cooperador necesario. Para los cinco pide una pena de siete años y medio de prisión en este caso que será juzgado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial.