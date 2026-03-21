El Área Sanitaria Sur de Sevilla homenajea a 165 profesionales jubilados en el año 2025

Acto de homenaje a 165 profesionales jubilados en el año 2025 por parte del Área Sanitaria Sur de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El salón de actos del Hospital Universitario de Valme de Sevilla ha celebrado en la mañana de este sábado un acto muy especial para rendir tributo a 165 profesionales que, durante el último año, han concluido su trayectoria laboral en centros del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

Un encuentro en el que comparten vivencias y recuerdos de una vida de trabajo donde la Dirección reconoce la entrega y el compromiso con la sanidad pública andaluza que pone el broche a una etapa vital. El acto ha estado presidido por el equipo directivo de este área sanitaria encabezado por su directora gerente, Inmaculada Vázquez, informa la Junta en una nota de prensa.

Una cita "con gran poder de convocatoria" donde acuden los homenajeados con familiares cercanos y arropados por compañeros de los diferentes servicios hospitalarios o centros sanitarios de esta extensa área de salud.

La ceremonia ha estado presentada por dos enfermeras del área sanitaria, Beatriz Serrano y Aniana Chávez, quienes han dado paso a distintos momentos "cargados de emoción" a través de la proyección de imágenes y de testimonios de profesionales de diversas áreas asistenciales que han finalizado su etapa laboral.

Es el caso de quien fue directora del centro de salud Nuestra Señora de las Nieves, en Los Palacios, María Victoria Rodríguez, con más de cuatro décadas dedicadas a la Medicina Comunitaria; del matrón del paritorio del Hospital de Valme Emilio Domínguez o del celador del mismo centro Manuel Jiménez.

En sus intervenciones, las palabras de estos tres profesionales que se despiden, destacaron "la importancia del valor vocacional de la profesión sanitaria, del trabajo en equipo y de la humanización". Siempre bajo un "sentimiento fuerte de pertenencia" a una institución pública mediante los diferentes centros sanitarios del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla donde han ido desarrollando su labor.

RECONOCIMIENTO A LA ENTREGA Y COMPROMISO CON LA SALUD

La ceremonia ha estado organizada por la 'Comisión Sonrisá', integrada por profesionales del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla. Como testimonio de reconocimiento, se ha hecho entrega a cada uno de los homenajeados de una lámina conmemorativa que reproduce la 'Puerta de la Salud' de Valme.

Se trata de una escultura instalada en 2007 en el acceso principal del Hospital Universitario de Valme con motivo de su 25 aniversario. Con el paso del tiempo, se ha convertido en un símbolo que representa la esencia del centro: "un homenaje a las personas que hacen posible su funcionamiento diario, siendo sus profesionales la pieza clave".

Por su parte, la directora gerente ha agradecido y subrayado la importancia del esfuerzo y la implicación de los profesionales homenajeados, destacando que "cada uno de ellos ha contribuido, desde su ámbito, a construir una sanidad pública de calidad, cercana y profundamente humana".

Asimismo, ha remarcado el legado que dejan a las nuevas generaciones de profesionales: "Vuestra vocación, compromiso y dedicación son un ejemplo y una referencia para quienes continuamos desarrollando esta labor en nuestros centros. Por tanto, este reconocimiento es también una forma de expresar el orgullo que sentimos como organización por haber contado con vuestro talento y entrega durante tantos años".