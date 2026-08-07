Juicio en septiembre en Granada a tres activistas climáticas que se pegaron al asfalto durante la Cumbre Europea en 2023

Acción de protesta en 2023 en la calle Reyes Católicos de Granda de activistas de la organización Fuerza Vegetal para quienes ahora la Fiscalía ha pedido dos años de prisión como presuntos autores de un delito de desórdenes públicos. - FUERZA VEGETAL

GRANADA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de Granada acogerá el próximo mes de septiembre el juicio contra tres activistas climáticas que en octubre de 2023 se pegaron al asfalto en la céntrica avenida Reyes Católicos de la capital durante una acción de protesta ante la celebración en la ciudad de la III Cumbre de la Comunidad Política Europea en el marco de la Presidencia española del Consejo de la UE.

Así se deduce del auto de la juez al que ha tenido acceso a Europa Press y en el que se recoge que el Ministerio Fiscal ha solicitado la apertura de juicio oral al presentar un escrito en el que les acusa como autoras de un delito de desórdenes públicos por los que les pide dos años de prisión para cada una.

De otra parte, y a través de un comunicado, la organización Fuerza Vegetal, autodenominada "de desobediencia civil y acción directa", ha explicado que durante la referida acción de protesta se produjo un corte de tráfico "que duró unos minutos y se desarrolló de forma pacífica, sin incidentes de violencia ni daños".

"La acción buscaba llamar la atención sobre la falta de respuestas políticas suficientes ante la emergencia climática y exigir medidas acordes con la gravedad de una emergencia cuyos efectos ya son visibles en España", exponen.

La portavoz de Fuerza Vegetal, Victòria Domingo, señala en este comunicado: "Resulta profundamente desproporcionado que se pidan dos años de prisión para tres personas que participaron en una protesta pacífica para alertar de una crisis que ya está provocando muertes, destruyendo ecosistemas y poniendo en riesgo las condiciones de vida de millones de personas".

La organización asegura que defender el clima no puede convertirse en un motivo de "criminalización", y hace hincapié en subrayar que este verano las olas de calor están provocando cientos de muertes y los grandes incendios forestales vuelven a devastar amplias zonas de España.