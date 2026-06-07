A juicio tres acusados de hacer circular billetes falsos en pubs de Motril (Granada)

Archivo - Imagen de archivo de billetes falsos incautados por la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Granada celebrará el próximo 25 de junio el juicio contra tres hombres acusados de intentar hacer circular hasta siete billetes falsos en varios pubs de la localidad costera de Motril.

La Fiscalía pide para estas personas seis años de prisión y 600 euros de multa por los presuntos delitos de tenencia de moneda falsa y un delito continuado de estafa.

Así se desprende del escrito de acusación del fiscal al que ha tenido acceso Europa Press y que sitúa los hechos a mediados de noviembre de 2002 cuando los encausados "de mutuo acuerdo y con la intención de obtener un provecho económico, urdieron un plan para poner en circulación billetes falsos, principalmente de 100 euros" que entregaron en locales de ocio para pagar consumiciones.

Así, en un primer local, en la madrugada del 13 de noviembre, pretendieron pagar una botella de ron con un billete de 500 euros que el detector de moneda falsa del establecimiento detectó como no auténtico, por lo que finalmente pagaron con moneda de curso legal.

Luego, en un pub, una hora después, pagaron tres rondas de consumiciones con otros tantos billetes falsos de cien euros, de lo que no se dio cuenta el dueño del local, si bien sí lo hizo en el intento de pago del cuarto pago, momento en el que rechazó el billete falso. Los otros tres billetes falsos quedaron en circulación.

Poco antes de las cinco de la tarde de esa misma jornada uno de los acusados pidió al camarero de otro pub cambio de un billete de cien euros. Tras hacerle entrega de las monedas, el dueño del local se dio cuenta de que el billete era falso y dio aviso a la Policía Nacional, que se personó en el pub, intervino el billete falso e identificó al acusado.

Ya en la madrugada del día 14, agentes del cuerpo de seguridad acudieron a la zona de los hechos, identificaron a los tres acusados, y en un registro, a uno de ellos le encontraron tres billetes falsos de cien euros. Además el dueño del pub al que habían acudido también explicó a los agentes que habían intentado estafarle.

Por lo expuesto, el ministerio fiscal los considera autores de un delito de tenencia de moneda falsa en concurso con un delito continuado de estafa por los que pide seis años de prisión y multa de 600 euros.