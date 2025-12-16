La Junta abona cerca de 310 millones de la Política Agraria Común a alrededor de 194.000 andaluces

Un agricultor en su tractor en imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de las gestiones de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural para tramitar el pago de cerca de 310 millones de euros en ayudas de la Política Agraria Común (PAC), subvenciones que se reparten entre alrededor de 194.000 agricultores y ganaderos de Andalucía.

Estos abonos, correspondientes al primer pago del saldo de las subvenciones europeas, suponen el 20% del total concedido a los beneficiarios en la campaña 2025. Sumado al adelanto gestionado en octubre de 2025 por la Junta de Andalucía con ayudas que rondaban los 715 millones de euros, el Gobierno andaluz ha tramitado ya el pago de más de 1.021 millones de euros, montante que representa el 90% de las ayudas directas que corresponden al sector agrario de esta región, tal y como ha señalado la Junta en una nota.

Los abonos gestionados en diciembre, momento en que se abre el plazo para realizar el primer pago de la PAC 2025, hacen referencia mayoritariamente a ayudas básicas a la renta para la sostenibilidad, que ascienden a 164 millones de euros.

Tras esta subvención se encuentran las medidas a favor del clima, el medio ambiente y el bienestar animal de 65 millones de euros, incluidas en los llamados 'ecorregímenes'. Además, se pagan ahora también la ayuda redistributiva, casi 30 millones; las ayudas al olivar con dificultades específicas de 5,5 millones; ayudas a profesionales de la ganadería de extensivo de ganado ovino y caprino de carne, de 5,4 millones, y de vacuno de carne, de 4,4 millones; y la ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores, de 2,4 millones de euros.

Por provincias, el primer pago de la PAC 2025 en Andalucía se reparte entre más de 4.500 productores de Almería, que reciben un total de 6,6 millones de euros; en Cádiz se superan los 6.500 agricultores y ganaderos y se rozan los 27 millones de euros; y cerca de 35.800 profesionales del campo de Córdoba se reparten 68,3 millones de euros en subvenciones europeas.

En Granada, las ayudas rozan los 31 millones de euros para casi 28.000 productores; la provincia de Huelva se acerca a los 11 millones de euros y a los 5.500 beneficiarios; y en Jaén las ayudas superan los 76 millones para cerca de 73.600 profesionales del campo.

En el caso de la provincia malagueña, el primer abono de la PAC supera los 19 millones de euros para más de 15.200 productores; y en Sevilla este pago asciende a 70,5 millones de euros para algo más de 25.000 profesionales agrarios y ganaderos de la provincia.

Estos fondos suponen un "respaldo económico fundamental" para los agricultores y ganaderos de Andalucía al contribuir a garantiza la viabilidad de sus explotaciones y permitirles afrontar mejor los elevados costes de producción.

Además, al disponer de mayor liquidez, los agricultores y ganaderos pueden afrontar con más tranquilidad la planificación de la campaña. Asimismo, estos recursos económicos contribuyen a que los productores puedan cumplir con los compromisos adquiridos y a que se mantenga el empleo en el medio rural, donde se ubican la gran mayoría de las empresas agrarias andaluzas.

El montante total de ayudas gestionadas hasta diciembre en Andalucía supera los 1.021 millones de euros y se reparte entre más de 195.400 agricultores y ganaderos de las ocho provincias.

En concreto, en Almería se han tramitado ya ayudas de la PAC 2025 por valor de 18 millones de euros para más de 4.500 productores; en Cádiz, subvenciones por 82,5 millones para más de 6.500 beneficiarios; y en Córdoba, 229,3 millones de euros en ayudas para más de 36.000 profesionales del campo.

En el caso de Granada, las ayudas superan los 105 millones de euros para casi 28.200 agricultores y ganaderos; en Huelva se superan los 34 millones de euros y los 5.500 beneficiarios; y en Jaén se alcanzan los 266,5 millones de euros para casi 74.000 productores.

Finalmente, en Málaga, el Gobierno andaluz ha tramitado el pago de algo más de 62 millones de euros en ayudas repartidas entre más de 15.300 profesionales del campo; y en Sevilla se han superado los 223 millones de euros y los 25.200 beneficiarios.