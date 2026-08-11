La Junta se adentra en los fondos marinos para cartografiar las comunidades del litoral andaluz

Archivo - Ejemplares de medusa Cassiopea andromeda en el fondo marino del puerto de Aguadulce, en Roquetas de Mar (Almería). Imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía está elaborando una cartografía de las comunidades marinas presentes a lo largo de todo el litoral de la comunidad autónoma. Bajo la superficie, los sistemas de sonar recorren los fondos situados frente a las costas andaluzas para obtener imágenes que, una vez procesadas e interpretadas, servirán para conocer con mayor detalle qué comunidades existen y cuál es su extensión.

Tal y como ha señalado la Junta en una nota de prensa, el proyecto tiene como objetivo identificar y delimitar con precisión las diferentes comunidades marinas y los tipos de sustrato existentes en el área estudiada. Su resultado ofrecerá una imagen actualizada de una parte del medio marino sobre la que todavía existen "importantes lagunas de conocimiento", especialmente en lo relativo a la distribución de determinadas comunidades.

La cartografía se realiza con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se trata del primer trabajo de estas características que se desarrolla en un mismo periodo y a escala regional en Andalucía. Toda la información se obtendrá siguiendo criterios comunes y con un grado de definición superior al de las cartografías disponibles hasta ahora.

Así, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente y la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía coordinan el proyecto y realizan el seguimiento de los trabajos y de los resultados preliminares remitidos por las empresas adjudicatarias. Aunque el estudio continúa en ejecución, las primeras imágenes procesadas ya muestran una delimitación más precisa y natural de las distintas superficies del fondo marino.

El ámbito del proyecto comprende la totalidad del litoral andaluz, aunque las características físicas de cada zona obligan a adaptar los métodos y las profundidades de estudio.En la mitad oriental de Andalucía, los trabajos abarcan desde los diez hasta los 70 metros de profundidad.En la provincia de Cádiz, el intervalo previsto se sitúa entre los diez y los 50 metros.

Esta diferencia responde a las condiciones del litoral gaditano, donde la plataforma continental es más extensa y los trabajos a mayor profundidad resultan más complejos, fundamentalmente por la presencia de fuertes corrientes.

Tanto en Cádiz como en la mitad oriental, la información se obtiene inicialmente mediante un sonar de barrido lateral, que permite cubrir amplias superficies y generar imágenes del fondo a partir de señales acústicas.

Por su parte, el estudio en la provincia de Huelva presenta unas condiciones distintas debido a la gran extensión de su plataforma continental. Por este motivo, la profundidad alcanzada será inferior a la prevista en el resto de las zonas.

En este sector se empleará un sonar multihaz para obtener batimetrías de detalle que actualmente no existen en la provincia y representar con mayor exactitud las formas y profundidades del relieve submarino.

INTERPRETACIÓN

El mapa de las comunidades marinas toma forma a partir de un mosaico de imágenes obtenidas mediante los equipos de sonar. Esa composición ofrece una visión conjunta de la superficie analizada y permite reconocer cambios en la textura, la forma y otras características del fondo que ayudan a diferenciar las distintas comunidades y tipologías de sustrato.

El paso siguiente consiste en interpretar esas imágenes y dibujar los polígonos que delimitan cada comunidad o tipo de fondo. El proyecto se encuentra, con carácter general, en esta segunda fase, aunque el levantamiento de información continúa en distintos puntos del litoral.

Mientras se recopilan nuevos registros, también se procesa el material ya obtenido. La calidad de las imágenes y la capacidad de procesamiento de los equipos informáticos actuales permiten definir polígonos que se ajustan mejor a la distribución real de las comunidades.

Las primeras comparaciones con cartografías anteriores muestran contornos más detallados y menos simplificados. En un tramo del Levante almeriense, por ejemplo, la comparación con la Ecocartografía del Ministerio de 2008 refleja superficies con formas más naturales y una delimitación más precisa.

Una vez interpretadas las imágenes, se desarrollará una campaña de campo para comprobar la correspondencia entre los registros obtenidos mediante sonar y las comunidades presentes en cada localización.

Para ello se realizarán inmersiones y salidas con medios audiovisuales que aportarán puntos de verificación sobre las áreas previamente delimitadas. También se tomarán muestras de sedimentos para completar la información sobre la composición de los fondos.

Estas comprobaciones posibilitarán observar directamente determinados enclaves y confirmar o ajustar la interpretación realizada a partir de las imágenes acústicas. El trabajo combinará así la capacidad del sonar para estudiar grandes extensiones con la información concreta obtenida durante las campañas de campo.

La cartografía tomará como referencia la Lista Patrón de Hábitats del Ministerio y alcanzará, como mínimo, el nivel 3 de clasificación de las comunidades incluidas en el ámbito de trabajo.

En los fondos rocosos pertenecientes al hábitat de interés comunitario HIC 1170, denominado "Arrecifes", el grado de detalle llegará al nivel 4.

Este nivel de precisión permitirá conocer la distribución espacial de numerosas comunidades de las que actualmente apenas se dispone de información. Algunas de ellas se encuentran protegidas en el ámbito estatal o internacional, por lo que la nueva cartografía aportará una base de conocimiento más completa sobre su presencia y extensión en el litoral andaluz.