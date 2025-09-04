Junta afea al Gobierno "no informar" a las CCAA sobre el Plan de Vivienda: "La única política que conoce es el chantaje"

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento y Articulación del Territorio de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha criticado que el Gobierno Central "ni negocia con las comunidades autónomas ni informa" sobre el Plan Estatal de Vivienda. Además, ha asegurado que "la única política que conoce el Gobierno de Pedro Sánchez es la del chantaje".

Así lo ha manifestado Díaz en un comunicado publicado en su cuenta oficial de la red social 'X', consultada por Europa Press, tras las declaraciones de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Esta última expresó su expectativa de contar con la "colaboración" de las comunidades autónomas en el próximo Plan Estatal de Vivienda, aunque advirtió que, si no se suman, "lo que estaba previsto para la comunidad autónoma irá destinado a los ayuntamientos que quieran comprometerse con políticas de vivienda".

En respuesta, Díaz ha criticado que el Ejecutivo Central "ni negocia con las comunidades autónomas ni informa sobre el Plan Estatal ni las inversiones previstas", y le ha instado a "imponer menos y buscar más soluciones conjuntas en un asunto tan sensible como la vivienda".