La Junta afea a Sánchez y Montero que sean "capaces de usar un bulo, a las mujeres y el cáncer" por "arañar votos"

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera portavoz del Gobierno andaluz del PP-A, Carolina España, ha criticado este miércoles que el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, "son capaces de utilizar un bulo, una mentira, una falsedad", así como "a las mujeres y el cáncer" para "echar por tierra el sistema público de salud y arañar unos cuantos votos".

Así lo ha señalado la también consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz, y a preguntas de los periodistas después de que Pedro Sánchez haya criticado este miércoles al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por no "exigir responsabilidades" al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por la crisis de los cribados de cáncer de mama, y ha lamentado que la reacción del jefe del Ejecutivo andaluz haya sido "mentiras, manipulación, mala gestión, recortes y desprotección".

Tras esa intervención de Pedro Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados, Carolina España se ha preguntado "hasta dónde van a llegar" desde el Gobierno socialista, y ha señalado que "son capaces de usar a las mujeres y el cáncer", así como de "mentir por intereses estrictamente partidistas".

Dicho esto, ha apostillado que "no hemos escuchado" que Pedro Sánchez "esté preocupado ni por Castilla-La Mancha, donde también ha habido un problema similar" en relación a los cribados, "ni por Melilla", ciudad autónoma en la que la sanidad "es competencia del Gobierno de España", y donde la consejera andaluza cree que "llevan bastantes meses", e incluso hasta "años, sin cribados en estos temas".

La consejera portavoz ha advertido de que desde el Gobierno andaluz "no vamos a permitir que se ataque el prestigio de nuestro sistema sanitario", y ha criticado que "estamos viendo" que, tanto Pedro Sánchez como María Jesús Montero, "van a utilizar todo lo que puedan, ya sea real o no, para ir contra Juanma Moreno".

Además, Carolina España ha acusado a María Jesús Montero de demostrar este miércoles en el Congreso que "estaba más preocupada por tapar las vergüenzas de Bildu que por defender un sistema público sanitario como el andaluz, del que ella también ha sido responsable" en tanto que consejera del ramo en la anterior etapa de gobierno del PSOE-A en la Junta.

La portavoz de la Junta ha concluido que en el PSOE "están en campaña electoral permanente, quizás porque también tengan que tapar la corrupción de su partido y de su Gobierno", mientras que en el Ejecutivo del PP-A están "en las soluciones reales para los ciudadanos andaluces", según ha zanjado.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, presente también en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, ha criticado asimismo a Pedro Sánchez en el turno de preguntas de los periodistas, y ha tachado de "indecente" que se haya hecho eco de "una gran mentira" sobre un supuesto borrado de pruebas médicas en el sistema informático del Servicio Andaluz de Salud durante su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados tras una caída del sistema que ya se había resuelto a la hora en la que el jefe del Ejecutivo central ha aludido al asunto, según ha remarcado el consejero.