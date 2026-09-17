La Junta afirma que dará respuesta "lo antes posible" a las 15.001 solicitudes del Bono Alquiler Joven, 5.449 favorables

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, durante su intervención en la sesión de control del Parlamento de Andalucía. - JOAQUÍN CORCHERO -PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha defendido este jueves, 17 de septiembre, que su Consejería está dando respuesta "lo antes posible" a las 15.001 solicitudes recibidas, 5.449 de ellas ya favorables, para acceder al Bono Alquiler Joven en Andalucía, ante la queja de Por Andalucía que reclama un plazo establecido para cobrar después de una resolución favorable

Durante su intervención en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, en respuesta a la pregunta oral formulada por el parlamentario del Grupo Por Andalucía, Ernesto Alba, la consejera ha señalado que la Junta está trabajando en la tramitación de todas esas peticiones, de las cuales según ha indicado Díaz, 5.449 solicitudes han resultado favorables hasta la fecha desde que se cerrara el plazo de entrega de esta última convocatoria el pasado 22 de junio.

"Hemos puesto todas las herramientas para poder agilizar y trabajar con cada expediente. Estamos trabajando en su tramitación, como establece la convocatoria de concurrencia no competitiva, y estamos haciendo ese importante esfuerzo para resolverla con la mayor rapidez", ha explicado la titular de Vivienda, quien ha remarcado que "detrás de cada expediente hay un joven que está esperando esta ayuda y que es necesario tenerlo cuanto antes".

Asimismo, la consejera ha destacado que desde la Junta de Andalucía se ha reforzado la gestión, aportando "todo el personal necesario" así como implementando también una tramitación telemática específica que, según ha detallado, permite agilizar la comprobación de los 16 requisitos por solicitud, aunque otros se tengan que hacer con una comprobación manual.

En este sentido, Díaz ha expuesto que en la primera convocatoria para el Bono Alquiler Joven la Junta resolvió 16.123 solicitudes, de las cuales 12.355 fueron favorables y esta ya está finalizada; por otro lado, en la primera apertura de la segunda convocatoria ha señalado que recibieron 8.535 solicitudes que "están todas tramitadas" y de las que 5.192 han sido favorables y el resto desfavorables.

POR ANDALUCÍA URGE A LA JUNTA "RIGUROSIDAD Y RAPIDEZ" ANTE LA VIVIENDA

Por contra, el diputado por el Grupo Por Andalucía ha recriminado a Rocío Díaz que el Gobierno andaluz no de una fecha exacta de cuándo se tramitarán las 15.001 solicitudes para el Bono Alquiler Joven, poniendo de manifiesto que "los alquileres hay que pagarlos todos los meses" y la Junta "no puede estar sin fecha para abonar esta ayuda".

Según ha expuesto Ernesto Alba, la vivienda se ha convertido en "uno de los grandes problemas en Andalucía", aseverando que más del 70% de los sueldos de los trabajadores se van a vivienda y que "los más perjudicados en estos momentos es la juventud". Una juventud que, a su juicio, se encuentra con una forma de entender la vivienda en Andalucía como "un bien de mercado y no como un derecho fundamental",

"Los jóvenes se encuentra en un sálvese de quien pueda constante con la vivienda", ha advertido, criticando a su vez que la preocupación de muchos jóvenes está en la vivienda y que le está ya perjudicando a su lado. "Hay datos, hay estadísticas y te lo dice la propia juventud por las incertidumbres que tienen con respecto a la vivienda. "Los jóvenes no tienen expectativas en torno a materia de vivienda y en torno a esos problemas a los que tienen que hacer frente", ha sentenciado el portavoz de Por Andalucía.

En este sentido, Alba ha reclamado a la consejera "más rigurosidad y rapidez" para darle solución en estas ayudas a la juventud que ha pedido esos bonos. "Lo único que pedimos es que existe una ayuda muy importante para estos jóvenes como es el Bono Joven, gestionenlo y hagan la vida más fácil a la juventud andaluza", ha concluido.