Junta afirma que el Gobierno está "en descomposición" y ya no "valen las mentiras y excusas" sobre Ceuta

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucia, Carolina España - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera de la Junta, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha manifestado este viernes que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está "en descomposición" y ya no valen "las mentiras y las excusas" sobre lo ocurrido en Ceuta.

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, España ha señalado que el Gobierno central "no ha dicho la verdad, y ya no valen las excusas y las mentiras". "Estamos hartos de un gobierno que no ha sabido ni defender nuestras fronteras ni nuestra seguridad", ha apuntado.

Ha manifestado que el miércoles salieron miles de ciudadanos a la calle "a decir alto y claro que basta ya, que no podemos seguir así y que todos somos Ceuta".

"Lo que ha ocurrido en Ceuta es una de las cosas más graves de los últimos años y el Gobierno ni está ni se le espera, porque está absolutamente noqueado", según la vicepresidenta tercera de la Junta, quien ha mostrado su preocupación porque "cada día nos enteramos de algo nuevo que contradice lo anterior, otra nueva mentira".

Ha recalcado que la prioridad en este momento es que Ceuta recupere cuanto antes la normalidad, que pasa "porque todas las personas que han entrado de forma ilegal en Ceuta, salgan de Ceuta".