La Junta afirma que el Hospital de Guadix (Granada) "ha reforzado su capacidad asistencial" y cartera de servicios

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GRANADA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada ha querido "desmentir" las críticas sobre un supuesto desmantelamiento del Hospital de Alta Resolución de Guadix y afirma que este centro "ha reforzado su capacidad asistencial" y ampliado su cartera de servicios.

Ello, desde su integración en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, momento a partir del cual ha incorporado una Unidad de Medicina Interna con diez camas, un Hospital de Día Médico, desarrollando la Farmacia Hospitalaria y manteniendo íntegramente la atención al embarazo, parto y puerperio.

"Es falso que se hayan cerrado camas o que los pacientes deban ser trasladados por superar 24 o 72 horas de ingreso", afirman después de que el PSOE criticara este asunto este pasado jueves.

"No se ha cerrado ninguna cama durante el periodo estival y la eliminación del antiguo límite de estancia permite atender en Guadix a pacientes que antes debían ser derivados. Solo se trasladan aquellos casos que requieren recursos propios de un hospital de tercer nivel. Los datos asistenciales reflejan, además, un incremento de la actividad", agrega el comunicado.

Así, afirman que los ingresos hospitalarios "han aumentado de 1.198 en 2023 a 1.506 en 2025 y las estancias prácticamente se han duplicado, pasando de 2.409 a 4.686. La actividad quirúrgica, diagnóstica y de urgencias se mantiene plenamente garantizada, con un plan de verano que asegura la cobertura de profesionales".

Asimismo, según agregan, la plantilla estructural "se ha reforzado y desde 2022 se ha invertido cerca de un millón de euros en la renovación del equipamiento tecnológico".

De modo que, "los indicadores asistenciales muestran un hospital con mayor capacidad resolutiva, más servicios y mayor complejidad asistencial, precisamente lo contrario de un desmantelamiento", recalcan.