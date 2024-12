La Junta afirma "no entender el juego" de las universidades, que "dicen estar en superávit" mientras generan "alarma"

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha afirmado "no entender el juego" de las universidades públicas andaluzas, que "dicen estar en superávit" mientras generan una "alarma totalmente innecesaria", un día después de la rueda de prensa de este martes por la que los rectores de estas entidades advertían de que usarán las "vías legales" que tienen a su alcance para hacer cumplir los acuerdos firmados con el Gobierno andaluz en materia de financiación.

En declaraciones a los medios, Villamandos se ha referido a la propuesta de transferencia de 21 millones que su departamento ha presentado a las universidades públicas. Cabe recordar que esta cifra está por debajo de los 50 millones exigidos que, según cifras de los rectores, adeuda por el modelo de financiación "vigente" y por lo rubricado por la Consejería, las organizaciones sindicales y las universidades en materia de complementos autonómicos para el Personal Docente e Investigador (PDI) temporal y para la carrera horizontal del Personal de Gestión y Administración (PTGAS).

A ello, el presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), Francisco Oliva, explicaba en la mañana de ayer que la Junta había hecho llegar a los rectores la mencionada propuesta, lo que consideraba un paso "importante" pero "insuficiente". "Con esa cantidad, podremos pagar los complementos retributivos solamente este año, pero no en 2025 y en sucesivos años, ya que no está reconocida en los presupuestos para el año que viene. Como comprenderán, no parece razonable ni aconsejable pagar unos complementos que se consolidan en las nóminas de los trabajadores para siempre como una financiación que tiene fecha de caducidad: diciembre de 2024", detallaba.

Al respecto, Villamandos ha explicado que la propuesta de su departamento supone "una cantidad superior a la que corresponde a los complementos autonómicos y al quinto tramo, a un complemento del personal". Además, ha señalado que la misma "la tienen desde hace dos semanas". "La tienen desde hace más tiempo, pero con seguridad la tienen desde hace dos semanas", ha matizado.

Por su parte, el consejero afirma que no entiende que desde las universidades se realizara esta rueda de prensa "sabiendo que tienen la financiación, sabiendo que se ha comprometido, habiéndolo informado con tiempo". "En este sentido, pues la verdad es que, cuando menos, nos sorprende. Y tengo que decirlo, que coincida el día de antes con el debate del Estado de la comunidad autónoma, también es una coincidencia", ha expresado.

"Primero, lo que hay que tener claro es que las universidades tienen dinero. Ahora mismo, la tesorería de las universidades es superior a los 360 millones de euros", ha explicado Villamandos. En su valoración, "que entre 21 millones una semana antes o una semana después, tampoco es importante".

Ha relatado que estas instituciones "tienen garantizado totalmente toda la disponibilidad económica", y ha indicado que se les ha pedido desde su departamento una propuesta de distribución de estos 21 millones. Al respecto, Villamandos señala que "no nos ha llegado todavía" y que "nosotros les hemos hecho una".

Por último, ha recordado que este jueves se celebra un Consejo Andaluz de Universidades, "que es donde se acuerdan estos procedimientos". Para Villamandos, "se está generando una alarma totalmente innecesaria", y que "las universidades cuentan con dinero para hacer frente a todos los pagos que tienen que hacer", a lo que ha precisado que "de hecho, ellas mismas, cuando nos han presentado el informe trimestral que nos presentan, dicen que están en superávit".