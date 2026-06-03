La Junta y sus agencias tenían reconocidos casi 2.000 millones en obligaciones pendientes de pago al cierre de 2023

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SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cuenta 413 de la administración de la Junta de Andalucía y sus agencias, que recoge obligaciones de gasto reconocidas pendientes de pago, contaba al cierre del año 2023 con un saldo conjunto que ascendía a casi 2.000 millones de euros; en concreto, 1.951.678,97.

Así se desprende del ejercicio de "fiscalización de regularidad" que de los saldos de dicha cuenta ha realizado la Cámara de Cuentas de Andalucía, que ha difundido este miércoles un resumen del informe que ha elaborado en el marco de este ejercicio.

Según aclara la Cámara de Cuentas, la citada cuenta 413 debía recoger "los gastos que ya se hayan devengado a 31 de diciembre, soportados o no en facturas, aunque no hayan sido dictados los actos que determinen el reconocimiento de la obligación y, por tanto, no se hayan imputado al presupuesto".

En concreto, el saldo de la referida cuenta 413 recoge el importe total de las obligaciones procedentes de tres fuentes de información, que son facturas objeto de registro "de forma automática tras su recepción en el Registro Contable de Facturas del Sistema GIRO (RCF)"; "gastos devengados no registrados en el mencionado Registro comunicadas por los órganos gestores a la Intervención General de la Junta", y "obligaciones devengadas resultantes de las auditorías realizadas por la Intervención --incluidas en el plan anual de control-- que no hayan sido comunicadas por los órganos gestores".

El informe de la Cámara de Cuentas detalla que el 68,22% del saldo de dicha cuenta al cierre de 2023 procedía del Registro Contable de Facturas del Sistema GIRO (RCF); el 28,39% de "obligaciones comunicadas por los órganos gestores", y el 3,39% restante de "gastos derivados de actuaciones de control".

En cuanto al ejercicio de devengo, el 87,30% --1.703.759,67 mil millones de euros-- correspondía a gastos devengados en 2023, y el 12,70% restante --247.919,30 mil millones de euros-- a gastos devengados en ejercicios anteriores.

"SALVEDADES" DETECTADAS

La Cámara de Cuentas ha detectado una serie de "salvedades", si bien ha concluido que "las operaciones devengadas pendientes de imputar al presupuesto de 2023 y contabilizadas en la cuenta 413, a la finalización de ese ejercicio, por la administración de la Junta y sus agencias, son conformes al marco normativo de información financiera y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo".

Con respecto a gastos procedentes del Registro Contable de Facturas del Sistema GIRO, se han observado "incidencias" como que permanecían "sin imputar al presupuesto a la finalización del primer trimestre de 2024 gastos por 532.167,74 mil millones de euros --el 27,27% del total--, "incumpliéndose el artículo 18.2 de la Orden sobre cierre del ejercicio presupuestario de 2023".

Asimismo, el resumen del informe detalla que, "a excepción de las intervenciones de cinco consejerías y de tres agencias, no se tiene constancia de que las oficinas contables hayan efectuado los requerimientos periódicos de actuación a los órganos competentes, tal como exige la normativa".

Desde la Cámara de Cuentas han detectado además que, "por lo general, los órganos gestores no llevan a cabo actuaciones específicas y periódicas tendentes a depurar el Registro Contable de Facturas, tal como se prevé en el artículo 18.4 de la Orden de cierre del ejercicio 2023, rechazando, anulando o dando de baja aquellas facturas o documentos equivalentes cuya obligación no sea exigible".

Igualmente, "se observan retrasos significativos en la tramitación de determinados gastos de capítulo 2 y 6, siendo elevado el volumen de facturas de suministro eléctrico cuya gestión, validación y conformidad se somete al procedimiento previsto en el contrato centralizado basado en el Acuerdo Marco de la Red de Energía de la Administración de la Junta de Andalucía al que se han adherido la administración de la Junta y sus agencias para el pago de las mismas, lo que ha originado retrasos en su tramitación".

Por otra parte, "se han observado gastos de capítulo 2 del SAS incluidos en el saldo de la cuenta 413 por importe de 18.977,76 mil millones de euros en concepto de productos farmacéuticos, consumo interno y suministros, en los que se evidencia un retraso atribuible al órgano gestor en otorgar la conformidad a las facturas correspondientes superándose el plazo de 30 días previsto en la normativa".

De igual modo, en lo que se refiere a los "gastos comunicados por los órganos gestores", se han puesto de manifiesto una serie de "incidencias" entre las que figura la de que "la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía incluye en el saldo de la cuenta 413, a 31 de diciembre de 2023, como gasto devengado de ejercicios anteriores, una estimación de 42.879,51 mil millones de euros, en concepto de prestaciones económicas a personas en situación de dependencia, cuyo cálculo se basa en el criterio fijado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)".

Sin embargo, "la propia agencia considera que, conforme a este criterio, la estimación de este gasto estaría sobrevalorada, no siendo acorde con el principio de prudencia", precisa el resumen del informe de la Cámara de Cuentas.

Por otro lado, "se ha registrado como gasto devengado pendiente de imputación presupuestaria una encomienda de gestión, de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, por 39.063,55 mil millones de euros, cuya obligación de pago ha sido refinanciada a ejercicios futuros".

Desde la Cámara de Cuentas indican que, "al ser una operación de endeudamiento a largo plazo, debería tratarse como un compromiso de gasto plurianual, dado que existe crédito aprobado en anualidades posteriores".

En relación con las incidencias relacionadas con gastos derivados de actuaciones de control, se detecta "una diferencia de 2.108,04 mil millones de euros entre la cuantía total que se deduce de los correspondientes informes de control de las distintas intervenciones, respecto al saldo reflejado en la cuenta 413 derivado de estas actuaciones".

RECOMENDACIONES

Tras este ejercicio de fiscalización, la Cámara de Cuentas ha elaborado una serie de "recomendaciones para la mejora de la gestión", entre las que figuran "ofrecer información más completa de la naturaleza económica de los gastos anotados en el Registro Contable de Facturas y, en la medida de lo posible, asignar a cada uno de los registros de facturas una clasificación económica del gasto".

También, "depurar aquellos registros de facturas incluidos en el RCF cuya obligación no sea exigible con el fin de que los datos registrados sean fiel reflejo de la realidad"; "implantar en el sistema GIRO los procedimientos necesarios que permitan registrar a fecha de cierre las operaciones devengadas pendientes de Imputación correspondientes a obligaciones no sujetas a facturación, o bien a facturas no registradas en el RCF por encontrarse aún pendiente de su recepción".

Otras recomendaciones son "ampliar y, en su caso, actualizar, los criterios para la determinación de la fecha de devengo"; "reforzar la coordinación entre los centros gestores y la Intervención General de la Junta con el objetivo de establecer una comunicación fluida y proactiva que permita anticipar cuestiones relacionadas con el devengo y procedimiento de imputación de determinados gastos", y "reforzar los mecanismos de supervisión en aquellos centros gestores que presenten un volumen significativo de obligaciones devengadas en ejercicios anteriores y aún no imputadas".