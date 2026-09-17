La Junta de Andalucía reclama al Gobierno que el 100% de las ayudas por las borrascas sea para los productores

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández- Pacheco, durante la sesión de control del Pleno del Parlamento de Andalucía. - JOAQUÍN CORCHERO - PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández- Pacheco, ha afirmado este jueves, 17 de septiembre, en el Pleno del Parlamento de Andalucía que seguirá recordando al Gobierno de España que depende de esa administración pública que "el 100% de los recursos públicos puestos a disposición de las personas que peor lo están pasando, sea para las personas que peor lo están pasando". Estas declaraciones hacen referencia a las ayudas gestionadas por la Junta como medida para respaldar a los profesionales del sector primario afectados por las "devastadoras consecuencias de las lluvias torrenciales que asolaron Andalucía".

Durante su comparecencia en la Sesión de Control del Pleno del Parlamento, Fernández-Pacheco ha lamentado la preocupación de agricultores y ganaderos andaluces respecto a la próxima declaración de la Renta debido a que "en el Real Decreto que regula las ayudas de España, el Gobierno se ha preocupado de dejar claro en una norma con rango de Ley, que están exentas de tributar en IRPF".

Como ha apuntado el consejero, de esta forma es posible garantizar que "el 100% de los recursos públicos puestos a disposición de los agricultores y ganaderos será para los agricultores y ganaderos, pero la Junta de Andalucía no tiene esa posibilidad, sólo lo puede hacer el Gobierno de España".

Ante esta situación, el titular de Agricultura ha solicitado que se reconozca esta misma condición a las ayudas para el campo andaluz como ha ocurrido anteriormente con otras subvenciones autonómicas; y ha citado como ejemplo las compensaciones ligadas a la dana de Valencia. Como ha explicado, así se evitaría que de los 700 millones de euros de fondos propios movilizados por la Junta para ayudar al sector andaluz, "entre 210 y 250 millones de euros vayan al Ministerio de Hacienda".

Por último, el consejero ha lamentado no haber recibido respuesta por parte de este departamento a pesar de haberse puesto en contacto por carta con su máximo representante en dos ocasiones tras ser informado por el ministro de Agricultura de que las competencias dependen de ese organismo.