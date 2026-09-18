La Junta de Andalucía valora la detención del asesino de la estudiante de la UGR, que "ofrece un triste consuelo"

Participantes en el minuto de silencio convocado por la Universidad de Granada en memoria de la estudiante Claudia Tacoronte Aguilera, asesinada en México. A 14 de septiembre de 2026 en Granada (Andalucía, España). - Arsenio Zurita - Europa Press

ALMERÍA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha valorado este viernes la detención en México del presunto asesino de la estudiante de la Universidad de Granada (UGR) Claudia Tacoronte, que, ha reconocido, "ofrece un triste consuelo" a la familia y a la comunidad universitaria granadina y andaluza.

En declaraciones a los medios con motivo del inicio del curso en la Universidad de Almería (UAL), Paradela ha anunciado que el próximo 23 de septiembre se celebrará en Sevilla la reunión de la intersectorial de internacionalización de las universidades públicas andaluzas donde éstas abordarán una revisión y mejora de los protocolos de seguridad en los programas de movilidad internacional.

El presunto responsable del asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte en Morelos ha sido detenido, después de que la Fiscalía del estado mexicano obtuviera una orden de arresto contra un hombre identificado como Francisco Javier M., señalado como sospechoso del crimen, según ha informado este jueves el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch.

Las autoridades mexicanas han revelado que la detención ha sido fruto de un trabajo conjunto de investigación, operativo desde que se tuvo conocimiento del asesinato. En las pesquisas han participado la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional, en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Morelos y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la entidad.

El detenido ha sido vinculado con la muerte de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante canaria de la Universidad de Granada, cuya muerte tuvo lugar el pasado sábado en Cuautla. Tras conocerse la detención, García ha expresado sus condolencias a los familiares y allegados de la joven estudiante y ha manifestado su solidaridad con ellos ante la pérdida.

"Lamentamos profundamente el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, joven ciudadana española cuya vida fue arrebatada en Cuautla, Morelos. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia y seres queridos ante esta dolorosa e irreparable pérdida", ha manifestado en una publicación en redes sociales.

García Harfuch ha situado la investigación dentro de la política del Gobierno mexicano frente a la violencia contra las mujeres y ha afirmado que la prevención de los feminicidios constituye una prioridad para la presidenta Claudia Sheinbaum. "Para la Presidenta presidenta, prevenir los feminicidios es una prioridad de este Gobierno. Cuando no se ha logrado impedir que una mujer sea víctima de esta violencia, nuestra obligación es esclarecer los hechos, detener a los responsables y combatir la impunidad con toda la fuerza del Estado", ha sentenciado.

La víspera, la Fiscalía de Morelos había comunicado que un juez especializado había autorizado una orden de detención contra un hombre por ser el presunto autor del asesinato de la estudiante canaria de la Universidad de Granada.