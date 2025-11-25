La Junta aprueba este miércoles la creación del Colegio Profesional de Detectives Privados de Andalucía

Archivo - Reunión del Consejo de Gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tiene previsto presentar, en su reunión semanal de este miércoles, 26 de noviembre, el Anteproyecto de Ley por la que se crea el Colegio Profesional de Detectives Privados de Andalucía.

Según recoge el orden del día publicado por la Junta de Andalucía y consultado por Europa Press, se dará luz verde a la creación de este nuevo colegio profesional, que regulará el ejercicio de la profesión y garantizará "calidad y un mayor control en la prestación de servicios vinculados a la investigación privada".

El Gobierno andaluz destacó el año pasado, cuando se aprobó el inicio de la tramitación de esta medida, que "las administraciones contarán con un interlocutor único con el colectivo", y subrayó que la nueva entidad deberá crear y mantener actualizado un registro con los datos de todas las personas colegiadas.

Por otra parte, el Ejecutivo andaluz abordará en esta sesión otros asuntos, entre ellos la aprobación del Anteproyecto de Ley para la creación del Colegio Oficial de Pedagogía y Psicopedagogía de Andalucía. Además, realizará una Declaración Insitucional con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer.

En otro de los puntos del día, el Gobierno andaluz tomará conocimiento del Informe sobre las actuaciones del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en materia de violencia de género en este año, así como de las actividades desarrolladas en los centros docentes para la formación en prevención de la violencia de género en el ámbito educativo durante el curso 2025/2026.