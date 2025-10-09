Junta apuesta por una Palestina convertida en Estado pero considera que "su futuro no puede estar en manos de Hamás"

Archivo - El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha considerado este jueves sobre el futuro de las relaciones entre Israel y Palestina en medio del bombardeo sistemático que esta última población soporta tras un atentado en suelo israelí del grupo terrorista Hamás (Movimiento de Resistencia Islámica) que "ambos Estados deben convivir, Palestina, Israel, dentro de un contexto convulso, como es el Oriente Medio".

Durante una pregunta en el Pleno del Parlamento que le ha hecho la diputada de Por Andalucía Esperanza Gómez sobre política de acción exterior ante el genocidio palestino, Bernal ha precisado que ese planteamiento favorable a la coexistencia de dos Estados tiene el matiz de que "el futuro de Palestina entendemos que no puede estar en las manos de Hamás".

El consejero, quien ha reclamado "un plan de paz para detener este conflicto" en una jornada en la que se ha producido el acuerdo entre Israel y Hamás para el plan de paz para Gaza auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, ha defendido que "Andalucía es una tierra de paz y acogida".

"El patrimonio de las buenas intenciones no es exclusivo de nadie", ha proclamado el consejero de Turismo, quien ha instado a que "el tema se resuelva", para precisar que la resolución del conflicto entre Israel y el pueblo palestino y el asedio bélico que soporta este último "no va de semántica, va de humanidad", en alusión al debate sobre la calificación jurídica de la continuada acción militar de Israel puede calificarse como genocidio.

"No queremos debates semánticos, no cuela", ha insistido el titular de Turismo, convencido de que "lo urgente es parar esta catástrofe" y a partir de ahí ofrecer "paz, dignidad, los derechos humanos", mientras ha insistido en que "lo importante no son los términos, es el cese de la violencia y que se abra camino hacia la convivencia y la paz".

Por su parte Esperanza Gómez ha sostenido que asistimos a "un genocidio sin precedentes, televisado en tiempo real, con personas bombardeadas, acribilladas cuando van a recoger suministros" y ante esa visión considera que hay una parte de la población que "se pregunta qué puedo hacer" y esa motivación les lleva "a hacer lo que puede", y ahí ha incluido iniciativas como acudir a "una manifestación, portar un pañuelo palestino o embarcar en una flotilla".

La diputada de Por Andalucía ha considerado que en el ámbito internacional "se pueden romper relaciones" con Israel, partidaria de "la necesidad de aislar a Israel", mientras ha sostenido la existencia de un genocidio aun cuando "no hay condena" aún del Tribunal Penal Internacional.

Ha considerado que en el caso de Andalucía el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "lo reconoció arrastrando los pies" durante la sesión plenaria de hace 15 días durante una pregunta de la portavoz de su grupo, Inma Nieto, al tiempo que ha reclamado al PP andaluz a hacer de "correa de transmisión" para propiciar en el Congreso que se aísle a Israel.

"A lo mejor no podemos para las balas, pero intento hacer lo mío", ha afirmado Gómez Corona.