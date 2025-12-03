Junta apunta que PSOE "pincha en hueso" con corrupción, que rebate con "retiraron controles por forrar a la privada"

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, este miércoles durante sus respuestas en el Pleno del Parlamento. - FRANCISCO J OLMO/EUROPA PRESS

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha afrontado este miércoles en el Pleno del Parlamento dos preguntas de PSOE y Vox sobre contratación en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Sanz ha replicado a los socialistas que "pinchan en hueso en todo" y les ha instado a "dejar de hacer el rídiculo", mientras que a Vox le ha dicho que "corrupción hay en el Gobierno; aquí en el SAS, en la Junta no hay nada de eso".

El consejero ha escuchado de la portavoz adjunta del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, que "retiraron los controles para forrar a la sanidad privada", conclusión que ha apuntado al calor de las diligencias previas que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla sobre contratación de emergencia en el SAS en la pospandemia de coronavirus y que se inició por una denuncia del Grupo Socialista.

Férriz, quien ha sostenido que a la asociación "Amama le agradecemos la denuncia que nos ha salvado la vida a las mujeres" y ha instado a Sanz a que sea él quien pida "perdón por ser usted quien persigue de forma ruin, repugnante" a esta asociación tras denunciar el problema de las mamografías del cribado de cáncer de mama, ha reprochado al consejero de Sanidad "condenar a las mujeres al cáncer por una indecente gestión".

La contratación de emergencia del SAS y su fiscalización por la Intervención de la Junta de Andalucía, y cómo se acordó su inclusión en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 2020 que pasó de la fiscalización previa al control financiero permanente, ha sido parte del contenido de la pregunta de la portavoz adjunta socialista a Sanz, a quien le ha dicho que "solo a la cúpula" cabe atribuirle ese cambio.

Le ha planteado al hoy consejero de Sanidad por su condición en 2020 de viceconsejero de la Presidencia y responsable entonces de la Comisión General de Viceconsejeros, conocido como 'el consejillo', escenario donde, según las testificales celebradas en el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, se ha señalado que la inclusión de los contratos del SAS fue fruto de una conversación entre la entonces viceconsejera de Salud, hoy consejera de Sostenibilidad, Catalina García, y el entonces número dos de Hacienda, Roberto Ochoa, quienes comparecerán en enero como testigos en esas diligencias previas.

Férriz ha apuntado que sin ese cambio en el SAS de fiscalización previa a control financiero permanente "no hubieran podido contrastar de esa forma tan corrupta", convencida de que el propósito de la Junta era "forrar a sus amigos de la privada" y para ello "le estorbaban los controles", antes de aludir a los 19 informes de los interventores, de quienes ha dicho que "se los cargaron para poner a otros más calladitos".

La socialista ha cargado contra "un Gobierno indecente y criminal que han forrado a sus amigos de la privada" mientras "mueren mujeres sin un diagnóstico".

El consejero de la Presidencia, quien ha blandido en sus respuestas que la Fiscalía de Sevilla ha archivado la denuncia de la asociación Amama por desaparición y manipulación de pruebas diagnósticas en el cribado de cáncer de mama, ha sostenido que "todos los expedientes de contratación cumplen con los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y transperencia", convencido de que "ahora sí" pero "no en la epoca suya".

Sanz ha instado a Férriz a que "deje de liarla siempre con mentiras", mientras ha defendido que en el SAS se trabaja en "un nuevo modelo de gestión, de contratación para optimizar los recursos" y que en esa tarea "nos centramos en la coordinación de todos los órganos para perfeccionar el sistema y siempre cumpliendo la ley".

Antes de esta respuesta Antonio Sanz ha esgrimido que un Gobierno socialista en la Junta de Andalucía cambió el control de la Intervención de cinco hospitales, así como el Gobierno de la Nación utilizó la Ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 para someter la contratación de emergencia a control financiero permanente, antes de ironizar que "puede que signifique mayor control si así lo hicieron".

VOX: "NI DOS LEGISLATURAS HAN TARDADO EN CORROMPERSE"

Previamente a la pregunta del Grupo Socialista había respondido Antonio Sanz a una pregunta de Vox en Andalucía sobre la misma temática. El presidente de este grupo, Javier Cortés, le ha reprochado al Gobierno andaluz que "ni dos legislaturas han tardado en corromperse" en referencia al caso Mascarillas que ha afectado a la Diputación de Almería.

Sanz ha acusado a este partido de "seguidismo del PSOE" ha sostenido que "hay corrupción en el Gobierno" para defender que "aquí, en Salud, en la Junta de Andalucía, no hay de eso".

Cortés ha sostenido que "mientras los españoles estaban encerrados viendo a sus familiares morir, el bipartidismo se estaba forrando", antes de señalar que "hay muchos políticos forrados" y ha reclamado "pónganse las pilas, señores del bipartidismo".

El consejero de Sanidad, quien ha calificado la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) de "mejorable", le ha dicho a Vox que "contestarle a usted y al PSOE es lo mismo", en la idea de que están "en la misma estrategia, siguiendo la estela del PSOE", por lo que se ha barruntado que "sus votantes estarán alucinando".

Ha espetado al parlamentario de Vox que el SAS publica todos sus planes de contratación pública con carácter anual y que "tiene a su disposición todos los expedientes de contratación si quiere ver algo", antes de sostener que "no hay duda del cumplimento de la ley", mientras le ha reprochado a Vox qu "pretende hablar de corrupción sumándose a la estrategia del Partido Socialista".