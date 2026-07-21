Junta apunta que refuerzan su "capacidad asistencial" para reducir la demora sanitaria en "contexto complejo" por huelga

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz (c), saluda a su llegada a una visita a las obras de ampliación del Materno Infantil de Córdoba. - María José López - Europa Press

CÓRDOBA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado este martes 21 en relación a las listas de espera sanitarias en la comunidad andaluza que la Administración autonómica opera en un "contexto complejo" debido a la huelga de profesionales que "evidentemente tiene consecuencias" en esta materia y de "demanda creciente".

En atención a medios en su visita las obras de ampliación del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, el vicepresidente del Gobierno andaluz ha concretado que refuerzan su "capacidad asistencial" con el objetivo de "mejorar siempre los tiempos medios de respuesta", al tiempo de apuntar que apoyan a los profesionales que se acogen a la huelga "en sus reivindicaciones".

En esta línea, el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias ha abundado en las prioridades de la Junta a este respecto, que "siempre serán la atención a los procesos urgentes, a los procesos oncológicos y a los de mayor complejidad".

"El objetivo es siempre atender primero a lo que es más urgente y complejo, pero también ordenar cada vez mejor o consolidar cada vez mejor una atención más ordenada y cercana, intentando adaptarnos a la mayor agilidad posible", ha agregado.

Al hilo, Sanz ha apuntado que trabajan en los plazos que marca el Estado para publicar las listas de espera quirúrgicas "siendo transparentes y ofreciendo toda la información".

En este sentido, el vicepresidente ha defendido que en los últimos datos ofrecidos por parte del Ministerio, Andalucía dejó de ser la comunidad autónoma que encabezaba el ranking nacional de mayor demora en la consulta con el especialista, sumado a que fue la región española "donde más se reducían las listas de espera".

"Lógicamente soy prudente hasta que no se den todos los resultados en España y una vez más el Ministerio sea quien ofrezca los datos que nosotros trasladamos siempre", ha apostillado.