La Junta Arbitral de Consumo de Granada supera las 140 solicitudes de arbitraje durante este año

GRANADA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Asistencia a Municipios y Emergencias, Eduardo Martos, ha participado en la Junta Arbitral de Consumo Provincial junto al profesor de la Universidad de Granada (UGR) Francisco Javier Pérez-Serrabona, la representante del sector empresarial, María de Gádor Hernández, y la representante de las asociaciones de consumidores, Patricia Martínez. Esta tercera sesión del año ha tenido el objetivo de "estudiar y resolver un total de siete solicitudes de arbitraje relativas al suministro eléctrico y a reparaciones en talleres mecánicos". En lo que va de año, el organismo ha registrado 142 solicitudes de arbitraje, habiéndose dictado un "número importante de laudos por árbitros únicos y colegios arbitrales acreditados", todos ellos cumplidos voluntariamente, lo que evidencia "la confianza depositada en este sistema".

Según ha detallado la institución provincial en una nota, Martos ha subrayado que el sistema arbitral de consumo constituye una vía extrajudicial "ágil, eficaz y gratuita", que garantiza la resolución de los conflictos entre consumidores y empresarios, "evitando la necesidad de acudir a la jurisdicción ordinaria".

Además, el diputado ha reconocido la labor de los miembros del Colegio Arbitral y ha concretado que la presentación de una solicitud "implica la imposibilidad de interponer simultáneamente una acción judicial sobre el mismo asunto, debiendo ser aceptada por ambas partes", de tal forma que la resolución dictada adquiere así un "carácter vinculante y de obligado cumplimiento".

En contexto, esta reunión se suma a las celebradas el 13 de febrero y el 30 de mayo, en las que se abordaron "expedientes vinculados a ámbitos tan diversos como la reparación de vehículos, enseñanza privada, autoescuelas, reparaciones mecánicas, suministro eléctrico y telefonía". En la actualidad, la Junta Arbitral de Consumo de Granada cuenta con 1.498 empresas adheridas, cifra que se incrementa con las entidades incorporadas a nivel nacional.

De este modo, el Colegio Arbitral está integrado por un representante de los consumidores, un representante de los empresarios y un presidente, todos ellos árbitros acreditados por la Junta Arbitral. Actualmente, el organismo cuenta con 39 árbitros procedentes de distintos ámbitos como personal funcionario de la Diputación, profesorado de la Facultad de Derecho de la UGR y representantes de asociaciones de consumidores y de empresarios. La institución provincial ha precisado que los representantes de consumidores y empresarios actúan únicamente como miembros colegiados, no como árbitros únicos.