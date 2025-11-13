La Junta asegura que no se han dado nuevas autorizaciones de VTC tras el decreto de 2022

Archivo - Un VTC circulando en Andalucía (Foto de archivo). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz Jiménez, ha afirmado que no se han dado nuevas autorizaciones de VTC tras el decreto aprobado en 2022, al tiempo que ha añadido que "teníamos que paralizar esa posible entrada de vehículos VTC y nuevas autorizaciones".

Así lo ha manifestado la consejera en su respuesta a una interpelación sobre autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor que en el Pleno del Parlamento le ha dirigido el diputado de Por Andalucía José Manuel Gómez, quien además ha cuestionado si la Junta va a reconocer el taxi como servicio de interés económico general.

Ante sus preguntas, la consejera ha señalado que "seguimos trabajando por supuesto y está el compromiso", y ha añadido que se "ha paralizado esa avalancha de autorizaciones, que no licencias, de nuevas VTC" tras el decreto aprobado en 2022.

"Me enorgullece tremendamente que ha recapacitado y ha visto que ese decreto era un buen decreto, aunque usted votará que no", ha afirmado Díaz Jiménez, dirigiéndose a Gómez Jurado.

Gómez Jurado también ha cuestionado la falta de personal para realizar las labores de inspección reconocidas en ese decreto, algo que Díaz Jiménez no ha negado.

La consejera ha insistido en que el objetivo del Gobierno andaluz es "garantizar la convivencia entre el sector taxi y el sector VTC".

Díaz Jiménez ha defendido que el decreto de 2022 buscaba "paralizar esa avalancha de autorizaciones" de VTC, algo que, según ella, se ha conseguido.

Finalmente, Díaz Jiménez ha asegurado que el informe se presentó al sector en octubre, "tal y como estaba previsto en el decreto".