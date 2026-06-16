Junta asegura que no han recibido el comunicado de los Presidentes de Tribunales de Instancia sobre el sistema Adriano

Archivo - El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía han precisado a Europa Press que no han recibido comunicación oficial por parte de los Presidentes de Tribunales de Instancias en relación al funcionamiento del sistema procesal Adriano.

En contexto, los presidentes y presidentas de los recién constituidos Tribunales de Instancia han valorado como "deficiente" su funcionamiento ante las "constantes caídas del sistema" y han reclamado la Consejería de Justicia la adopción de las medidas necesarias para poner solución a esta problemática.

Por contra, el Gobierno andaluz ha concretado que "oficialmente no se les ha mandado" el mencionado comunicado, al tiempo que precisar que el pasado lunes 15 se acometieron una serie de mejoras y actualizaciones "bastante importantes que vienen pidiendo los jueces en las reuniones que han mantenido con ellos".

En contexto, en un comunicado conjunto, el colectivo ha señalado que la Ley de Medidas en materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia hace referencia a que los órganos judiciales disponen de herramientas informáticas "muy desarrolladas" que han permitido la evolución de las formas de documentación, gestión y tramitación del procedimiento, transitando del expediente en papel al expediente judicial electrónico.

Los presidentes de los recién constituidos Tribunales de Instancia de la última fase de implantación de la nueva estructura judicial, la Fase III, rebaten "de la forma enérgica y contundente" dicha aseveración.

Según relatan, "son innumerables las ocasiones en las que se ha transmitido a la Administración competente el deficiente funcionamiento del actual sistema procesal @driano, así como la imposibilidad de que por parte del centro de atención al usuario (CAU) se den soluciones ante las constantes caídas del sistema".

Advierten así de que "no puede pretenderse" que los jueces y magistrados de Andalucía trabajen con un sistema plenamente informatizado y que el propio sistema no les permita desarrollar su trabajo "en unas condiciones suficientes para dar al ciudadano el servicio público que merece".

En este sentido, fuentes de la Administración autonómica han apostillado que estas nuevas mejoras, modificaciones y nuevas prestaciones "se van incluyendo sobre la marcha" y, en consecuencia, "las vamos incorporando poco a poco", motivo por el que Adriano se "ha ralentizado".

Finalmente, en el comunicado han vuelto a instar a la Consejería de Justicia la adopción de las medidas necesarias para poder trabajar "con un sistema procesal eficiente, acorde con lo que se pretende sea la Justicia del siglo XXI".

Por su parte, la Junta ha concretado que la recuperación del programa se ha ido efectuando a partir de las 12,30 horas de este martes, 16 de junio, de "forma progresiva", al tiempo que ha estimado que en la jornada del próximo miércoles funcionará de nuevo "a pleno rendimiento.