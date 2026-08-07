Andalucía critica "seguir sin recibir información" de Hacienda sobre el nuevo sistema de financiación: "El tiempo corre"

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, interviene en la rueda de prensa celebrada tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press

SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera de la Junta de Andalucía y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha señalado que "siguen sin recibir la documentación que faltaba" para conocer el funcionamiento del nuevo sistema de financiación autonómica (SFA) que el Ministerio de Hacienda pretende sacar adelante.

Según ha indicado en una nota, la también portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía ha recordado que el aplazamiento, por parte Gobierno central, de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) prevista para el 29 de julio pasado, se produjo tras la solicitud formulada por las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que reclamaban "más información sobre el modelo de financiación autonómica propuesto por el Ministerio y tiempo suficiente para analizarla".

Carolina España ha destacado que "el tiempo corre y seguimos sin tener la información que no teníamos cuando se aplazó la reunión del CPFF", en referencia al hecho de que el nuevo plenario del CPFF está fijado ya para el próximo 4 de septiembre y "aún no se ha remitido más documentación" por parte del Ministerio que la que ya había enviado, "incompleta", antes del 29 de julio.

La también portavoz del ejecutivo andaluz ha subrayado que la información remitida por el Ministerio de cara a la celebración del CPFF que se suspendió "sólo permitía conocer los recursos que recibiría Andalucía. Pero no lo que recibiría el resto de las comunidades, entre ellas Cataluña, o los criterios de nivelación utilizados".

"Nos tememos, por las simulaciones que hizo en su día Fedea, que Andalucía, con el modelo Montero-Junqueras, recibiría 143 euros menos que la media y 389 euros menos que Cataluña", ha reseñado.

En este sentido, ha señalado que Andalucía, entre otras comunidades, "reclamó mayor información sobre el conjunto del sistema de financiación que defiende el Ministerio y que han rechazado todas las comunidades gobernadas por el PP y dos de las tres gobernadas por el PSOE".

"Sólo Cataluña, que es la gran beneficiada por este modelo, lo defiende. Pero ni siquiera Asturias o Castilla-La Mancha, gobernadas por los socialistas, están de acuerdo con este sistema", ha aseverado.

"Es un modelo que pactó la anterior ministra de Hacienda, la señora María Jesús Montero, con ERC, una formación que ni siquiera tiene responsabilidades de gobierno ni en España ni en Cataluña", ha asegurado la consejera.

"Un acuerdo que ha sido impuesto por aquellos que quieren romper España y acatado por un Gobierno débil entregado al independentismo, más preocupado por su propia supervivencia que por el bienestar de los ciudadanos, y que hace saltar por los aires principios constitucionales como la igualdad de todos los españoles, con independencia de donde residan, y la solidaridad interterritorial", ha reafirmado Carolina España.

"LEALTAD INSTITUCIONAL"

Carolina España ha pedido al actual ministro de Hacienda, Arcadi España, que actúe con "lealtad institucional". "Hasta ahora, en ningún momento ha existido un debate real sobre la financiación autonómica, ni en el seno del Comité Técnico Permanente de Evaluación ni en el propio Consejo de Política Fiscal y Financiera", ha insistido.

"Hemos dicho por activa y por pasiva que no aceptamos negociaciones bilaterales y el Ministerio se empeña en presentarnos, para que lo apoyemos, un acuerdo ya cerrado y pactado con el independentismo más excluyente", ha apuntado la portavoz del Gobierno andaluz.

España ha defendido que el Sistema de Financiación Autonómica "tiene que asegurar un reparto equitativo de los recursos públicos, para que todas las comunidades autónomas reciban la misma financiación por población ajustada". "Ni más ni menos. Y este modelo no cumple esta finalidad básica. Todo lo contrario", ha reafirmado.

La consejera ha destacado que Andalucía "no puede aceptar un modelo que incorpora fondos oscuros creados ex profeso para beneficiar a un determinado territorio y el afán separatista de sus dirigentes".

"No existe justificación técnica ni jurídica que avale ni el fondo climático ni el mecanismo del IVA de las pymes, salvo el interés por beneficiar a una parte del territorio y, por tanto, a los españoles que residen en esa parte del país en detrimento del resto", ha apuntado.

"Hubiéramos querido que nos convocaran al CPFF para debatir sobre la reforma del sistema de financiación y sólo nos han convocado para votar un modelo ya cerrado entre el Ministerio y los independentistas, sin aportarnos información relevante suficiente para conocer el funcionamiento del modelo", ha concluido Carolina España.