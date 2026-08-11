La Junta asistirá este jueves a la Comisión Sectorial con el Gobierno sobre los menores migrantes en Ceuta

Cientos de personas migrantes reciben atención sanitaria de profesionales del INGESA y voluntarios de Cruz Roja, en la playa del Trampolín, en Ceuta (España). Imagen de archivo. - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

SEVILLA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía estará presente este jueves, 13 de agosto, en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, el órgano técnico previo a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia donde se abordará el crédito extraordinario de 25 millones de euros para Ceuta.

Así lo han confirmado fuentes de la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad a Europa Press, tras adelantarlo El Correo de Andalucía. El encuentro entre el Gobierno y las comunidades autónomas será telemático y tendrá como punto único del día la elevación a la Conferencia del crédito extraordinario de 25 millones de euros para Ceuta.

La ministra Rego avanzó en Ceuta recientemente que la intención del Ministerio es que la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia se celebre la última semana del mes de agosto, donde participaran tanto la ministra como los consejeros autonómicos.

La decisión de la Junta va en línea con lo expresado este lunes por el vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, quien confirmaba la asistencia de las comunidades gobernadas por el partido. "Es bueno escuchar aunque estemos totalmente en contra de las propuestas del Gobierno", defendía el Gobierno.

"Nosotros siempre cumplimos la ley y la vamos a seguir cumpliendo. Somos un partido de Estado y somos un partido responsable", subrayaba.

Por su parte, el vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local de la Junta, Manuel Gavira, aseguraba la semana pasada que Andalucía "se va a oponer" al reparto por parte del Gobierno central de los menores migrantes procedentes de Ceuta, en línea con la posición de Vox en el resto de comunidades.

"Andalucía, como el resto de gobiernos donde esté Vox, se va a oponer a todo reparto de menas que plantee el Gobierno de Sánchez. Así lo pactamos", afirmaba Gavira en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

El Gobierno ha identificado a 1.527 menores migrantes no acompañados en la ciudad autónoma tras la entrada masiva del pasado 30 y 31 de julio. Según ha destacado este martes el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el ejecutivo "está trabajando junto a Marruecos" para que los menores "vuelvan con sus familias".