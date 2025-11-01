La Junta autoriza a su Agencia Tributaria a fraccionar una deuda de 12,8 millones para pagarla en 15 años

Archivo - La consejera de Economía, Carolina España, en una imagen de archivo en la presentación de la reforma energética del edificio Coliseo, sede de la Agencia Tributaria de Andalucía (Atrian). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó en su reunión del pasado día 28 un acuerdo para autorizar a la Agencia Tributaria de Andalucía (ATRIAN) a fraccionar el cobro de una deuda de 12,81 millones, pagadera a partir de ese momento en 15 años.

El Gobierno andaluz no identifica en ningún momento al contribuyente, ya sea persona física o jurídica, ni tampoco el impuesto al cual se imputa la deuda, con la premisa de que el Impuesto de Sociedades no forma parte de los tributos cedidos a las comunidades autónomas para su financiación.

Al margen de los rendimientos cedidos del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Valor Añadido (IVA), Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) es de los impuestos indirectos el de mayor peso desde el punto de vista de la recaudación para la Junta.

El texto, que rubrican al alimón por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, señala "la concesión, con carácter excepcional" de ese fraccionamiento por un plazo máximo de 15 años para "la deuda pendiente que asciende a 12.818.246,51 euros de principal", según la documentación a la que ha accedido Europa Press.

La Agencia Tributaria necesita del visto bueno del Consejo de Gobierno, conforme a las directrices del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública (TRLGHPA), que "establece un plazo máximo de concesión de doce años para los aplazamientos y fraccionamientos cuya resolución corresponda a la Agencia Tributaria de Andalucía", así como que prevé que esos aplazamientos sean "por un plazo superior" cuando "el deudor lo solicite expresamente" y corresponda a "la Presidencia de la Agencia".

En el acuerdo del Consejo de Gobierno se apunta que "en interés de la Hacienda de la Junta de Andalucía queda justificada la necesidad de solicitar al Consejo de Gobierno la autorización para poder conceder un fraccionamiento por un plazo superior, en los términos recogidos en la propuesta de resolución elevada por la Presidencia de la Agencia".

En el texto se explica que son tres "las solicitudes de fraccionamiento de deudas", de los que precisa sus números de registro de entrada y sus días de presentación, 30 de diciembre de 2024, y 5 de febrero y 18 de junio de este año.

De esos 12,81 millones de euros precisa que las solicitudes de fraccionamiento de la deuda son de "once cuotas de 240.427,45 euros de principal y una última cuota de 240.427,56 euros de principal", así como de "un principal pendiente de 485.000 euros".

Y por último apunta a "una deuda derivada del Acuerdo de 23 de junio de 2021 de extinción y liquidación del convenio de colaboración suscrito el 14 de diciembre de 2008, que hace un total de 9.448.117 euros de principal".

TRANSMISIONES PATRIMONIALES: 2.354 MILLONES DE INGRESOS EN 2026

Entre los impuestos que gestiona la Agencia Tributaria de Andalucía figuran Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD); Sucesiones y Donaciones (ISD); tributos sobre el juego (casinos de juego, máquinas recreativas y de azar, apuestas, juego del bingo, sobre rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias); el canon de mejora sobre disponibilidad y el uso urbano del agua potable y los impuestos ecológicos (emisión de gases a la atmósfera; vertidos a las aguas del litoral; sobre residuos peligrosos; sobre residuos radioactivos; y sobre las bolsas de plástico de un solo uso).

La previsión de ingresos que contabiliza la Junta de Andalucía por estas figuras tributarias es de 2.354 millones por Transmisiones Patrimoniales, de los cuales 1.805,5 millones son de Transmisiones Patrimoniales onerosas y operaciones societarias y los 548,4 millones de Actos Jurídicos Documentados; 168,7 millones por tributos del juego; y 14,40 millones del canon de mejora.