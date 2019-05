Junta califica de "positiva" la reunión con Vox sobre Presupuesto y critica que PSOE-A y Adelante no quieran reunirse

Publicado 28/05/2019 13:39:11 CET

SEVILLA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha calificado este martes de "positiva" la reunión que representantes de Vox mantuvieron ayer con el consejero de Hacienda, Juan Bravo, sobre el Presupuesto de la comunidad para este año y ha criticado que PSOE-A y Adelante Andalucía hayan "declinado la invitación" de mantener también una reunión sobre las futuras cuentas autonómicas.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, ha manifestado que el proyecto de Ley de Presupuestos para 2019 será aprobado el viernes en una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno.

Ha señalado que la reunión entre la Consejería de Hacienda y Vox ha sido positiva y se va "avanzando". Ha añadido que el Gobierno se tiene que entender y hablar con todo el mundo, de manera que se le tendió la mano a PSOE-A y Adelante para hablar del presupuesto, pero "han declinado la invitación".

En opinión de Elías Bendodo, "esa no es una buena actitud y ese no es el camino" y ha añadido que esas formaciones ponen de manifiesto que "no han entendido nada" de lo que pasó en las elecciones andaluzas de diciembre de 2018.

Para el portavoz del Gobierno, es "difícil decir no" a unos presupuestos que recogen incrementos en las partidas para educación y sanidad.