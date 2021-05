Andalucía cambiará sus instrucciones para promover textos escolares sin desdobles "disparatados" de palabras

Vox pide a Imbroda la eliminación del lenguaje inclusivo en los libros de texto

SEVILLA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía "está ultimando unas nuevas instrucciones que vendrán a modificar las del 14 de junio de 2018, relativas a criterios para la selección de libros de texto y elaboración de materiales curriculares", con las que quiere promover unos textos "comprensibles, útiles y rigurosos desde el punto de vista científico, y que transmitan valores" desde la premisa de que "promocionar la igualdad de oportunidades, el respeto al diferente, no se resuelve alargando frases o desdoblando palabras a veces de forma disparatada".

Así lo ha trasladado el consejero de Educación, Javier Imbroda, en respuesta a una interpelación que el grupo parlamentario Vox ha realizado este jueves en el Pleno de la Cámara, relativa a política general en materia de ordenación y evaluación educativa, pero que el diputado Macario Valpuesta ha centrado en criticar el lenguaje inclusivo en los libros de texto.

Así, el parlamentario de Vox ha incidido en que entre los criterios para la adopción de los libros de texto deben primar "el rigor científico y el valor pedagógico", y "los poderes públicos han de velar por que el lenguaje sea claro, preciso y no vulgar", con textos "correctos y plenamente inteligibles", y al hilo ha apuntado que "han causado alarma libros de texto plagados de expresiones farragosas" como "visigodos y visigodas, judíos y judías, y así sucesivamente".

Valpuesta ha criticado el "totalitarismo que subyace tras algunas neolenguas", y ha manifestado que, "con esta interpelación, Vox defiende el derecho de nuestros menores a aprender en español correcto, sin que le hagan su labor de aprendizaje más difícil de lo que ya es". "No pretendemos ofender a nadie ni forma parte de ninguna maniobra de reacción del heteropatriarcado contra las victorias del feminismo de género", ha defendido también.

Ha agregado que "muchos ciudadanos, cuando oyen hablar de resiliencia, de inclusividad, de sinergias, de transversalidad y de otros 'palabros' que se acumulan en esa jerga a la que llaman 'politiqués', sienten que están a punto de ser estafados", y ha defendido que "una cosa es una evolución natural que elimine las expresiones que ningunean o denigran al sexo femenino, y otra muy distinta es retorcer el lenguaje para conseguir una supuesta visibilidad, que no es más que redundancia estrafalaria y contraproducente".

El también presidente del grupo parlamentario Vox ha aseverado que "el trasfondo ideológico que subyace a este debate no se ha producido, como es debido y a su debido momento, en la sociedad española". "Me refiero al debate acerca de la ideología de género, ideología que se ha impuesto como un rodillo, como si fuera una especie de religión oficial del Estado, que condena como 'herejes' a quienes no comulgamos con sus dogmas", ha abundado.

Al respecto, Macario Valpuesta ha apostillado que "ese debate no se ha producido por incomparecencia de la derecha, o del centro-derecha, que para evitarse problemas ha decidido incorporarse masivamente a esta perspectiva de género sin contar para nada con la opinión de sus votante y por la intolerancia de la izquierda, que ha demonizado cualquier discrepancia al respecto, llevándola a los márgenes de la delincuencia y de la psiquiatría, como si los que discrepan de sus teorías fuéramos todos unos enfermos de odio o de mala fe".

"Ninguna causa justifica que se machaque a nuestros niños con estos mantras y se le den patadas a la lengua. A ninguna lengua, y menos a la nuestra que es hablada por casi 600 millones de personas en el mundo", ha aseverado el diputado de Vox.

Valpuesta ha apuntado que "la corrección política está estableciendo sobre nuestra sociedad una tiranía mucho peor que los viejos despotismos". "Ni el fin justifica los medios; ni el lenguaje es fruto de ninguna conspiración patriarcal; ni la condición femenina experimenta ningún tipo de beneficio práctico por el desdoblamiento pleonástico de todos los nombres susceptibles de oposición masculino-femenino", ha continuado.

IMBRODA VALORA LA "LECCIÓN" DE FILOLOGÍA

En su intervención en respuesta a Valpuesta, Imbroda ha reconocido la "lección" que, a su juicio, ha dado el parlamentario de Vox, "como buen filólogo que es, sobre la lengua española", si bien ha recordado que la interpelación era, en términos generales, sobre "las medidas que va a implementar la Consejería en materia de ordenación y evaluación educativa, un campo amplísimo en el que se está trabajando mucho", según ha abundado.

En esa línea, Imbroda ha indicado que su departamento está apostando "por la calidad educativa sin dejar a ningún niño atrás" con "una metodología didáctica de atención a la diversidad de manera diferente" a lo hecho hasta ahora, y por "cuestiones innovadoras", como el impulso de materias como el debate y la oratoria en la Primaria, y "tratando de disminuir la tasa de abandono" escolar.

De igual modo, Imbroda ha indicado que, en este curso, la evaluación extraordinaria de cuarto de ESO y segundo de Bachillerato se va a realizar en junio en vez en septiembre, porque la experiencia hasta ahora es que, en septiembre, entre los alumnos que se presentan "sólo aprueba el 10% en Secundaria y aproximadamente el mismo porcentaje en Bachillerato, y el 50% en ambas etapas ni se presenta" a las pruebas, y todo ello "dificulta la organización de institutos y universidades".

En todo caso, sobre el lenguaje inclusivo en el que se ha centrado Vox, el consejero ha defendido que, "desde la responsabilidad que tenemos, hay una normativa que tratamos de cumplir, como no puede ser de otra manera", y "procuramos ser rigurosos, útiles desde el punto de vista científico en textos y comunicaciones", donde "podamos entender que el lenguaje inclusivo no sólo se consigue alargando frases o desdoblando palabras innecesariamente", sino que "se puede hilvanar de otra manera".

"Tratamos de facilitar, no entorpecer, las lecturas", ha abundado el consejero, que ha trasladado a Vox el "compromiso" de su departamento de "modificar" las referidas instrucciones de 2018 sobre la selección de libros de texto y "promover unas nuevas que fomenten el uso neutro" del lenguaje o términos "genéricos", como "profesorado, alumnado o infancia", según ha citado a modo de ejemplo.

Imbroda ha precisado, en todo caso, que "los libros de texto los eligen los centros educativos basándose en el catálogo de la Consejería", en el que se incluyen tras pasar "un filtro propio". "Posteriormente, en el caso de que haya algún tipo de denuncia, el servicio de Inspección interviene", según ha aclarado.

Al respecto, ha comentado que, en los dos años de gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs), la Inspección ha actuado, "previa denuncia, en cuatro casos, con cuatro libros de texto que no se adecuaban al rigor científico exigido", y ha revelado que, "en todos estos supuestos, las editoriales han rectificado o retirado el libro del registro".

Javier Imbroda ha dicho compartir con Macario Valpuesta que "promocionar la igualdad de oportunidades, el respeto al diferente, la atención a la diversidad, no se resuelve alargando frases o desdoblando palabras innecesariamente, a veces de forma disparatada". "Nosotros no estamos en eso", ha remarcado el consejero antes de concluir que "lo que preocupa" de verdad a su departamento es que "nuestro sistema educativo mejore y les demos todas las herramientas a nuestros docentes para que nuestros niños y jóvenes se pongan en vanguardia de la educación a nivel nacional e internacional".