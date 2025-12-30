Junta cesa al directivo de Trade que comunicó su relación con empresa del expresidente de la SEPI para "no perjudicar"

La consejera de Economía y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, este martes en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social decidió cesar el día 16 de este mes a un directivo de la Agencia Trade (Agencia Empresarial para la Transformación y Desarrollo Empresarial de Andalucía) tras comunicarle que tenía un vínculo empresarial con el bar La Bola, negocio de hostelería de Sevilla relacionado con un posible caso blanqueo de capitales del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero, detenido en el marco de una operación judicial y policial junto a la exasesora socialista Leire Díaz.

La consejera y portavoz del Gobierno, Carolina España, ha reconocido este martes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno la destitución del director de Internacionalización de Economía de la Agencia Trade, Fernando Ferrero Álvarez-Rementería, una información que ha adelantado el periódico digital Público. España, como consejera de Economía, es la presidenta de la Agencia Trade.

España ha esgrimido que la iniciativa de relevarlo se enmarca en que "entendíamos que para no causar perjuicio a Trade nos correspondería elñ cese". La medida se tomó el día 16 y la consejera de Economía ha explicado que esta tarde ratificará ese cese el Consejo Rector de la Agencia Trade.

En la web de esta agencia empresarial aparece como vacante el cargo de responsable de esta área, quien con anterioridad ocupó el cargo de director de Inversiones Estratégicas de la Agencia Idea, hoy absorbida en Trade.

Cuestionada la consejera y portavoz por el nombramiento de un nuevo responsable de Internacionalización de la Economía de Trade ha asegurado que "de momento" no lo hay, pero "lo habrá", mientras ha asegurado que Ferrero Álvarez-Rementería "es funcionario". El cesado directivo de Trade es ingeniero de Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía.

El organigrama de la Agencia Trade se estructura alrededor de un director general, un gerente, una Secretaría General, y cinco direcciones: Fomento Empresarial, Financiación Empresarial, Desarrollo de Negocio y Soporte de Valor, y Servicios Corporativos, además de la ya mencionada Internacionalización de la Economía.

A preguntas de los medios por un posible temor del Gobierno andaluz por la relación que hubo en el pasado entre el actual interventor de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Figueroa Teva, con Fernández Guerrero como directivo de su confianza en la SEPI, ha asegurado que "respecto al interventor no tenemos ningún problema" por cuanto ha blandido el argumento de que "no tenemos constancia de una relación mercantil del interventor con Vicente Fernández".

Figueroa Teva fue director de Participadas III en la SEPI. Su salida de la sociedad estatal se produjo con el nombramiento de su nueva responsable, Belén Gualda, tras la marcha a su vez de Fernández Guerrero de la Sociedad Estatal por su imputación en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), de la que ha acabado recientemente declarado inocente.