La Junta concede ayudas por casi tres millones a 29 entidades locales para formar a su personal

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), dependiente de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, ha concedido las ayudas correspondientes al ejercicio 2026 para el desarrollo de planes de formación del personal al servicio de las administraciones locales a 29 entidades locales, por un importe de casi tres millones de euros.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, el BOJA publica este martes la resolución de estas ayudas anuales destinadas a ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, consorcios y federaciones o asociaciones de entidades locales para ofrecer cursos presenciales o telemáticos a sus empleados públicos. Las ayudas se distribuyen en régimen de concurrencia competitiva teniendo en cuenta criterios como el número total de trabajadores que integran las plantillas y el grado de ejecución de las subvenciones percibidas en el ejercicio anterior.

Así, este año recibirán estas ayudas la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), una docena de ayuntamientos, ocho mancomunidades, siete diputaciones y el Consorcio de Desarrollo de la Vega Sierra Elvira. En concreto los ayuntamientos beneficiados son los de las capitales de Córdoba y Málaga; El Ejido (Almería); Armilla y Loja (Granada); Alhaurín El Grande (Málaga); Palos de la Frontera, Almonte y Punta Umbría (Huelva); y los municipios sevillanos de Dos Hermanas, Arahal y Coria del Río.

Además, también recibirán estas subvenciones las mancomunidades de La Janda y Bahía de Cádiz; Islantilla (Huelva); la Alpujarra granadina, Ribera Baja del Genil, Alhama de Granada, la comarca de Huéscar y la Costa Tropical también de Granada. En cuanto a las diputaciones, han solicitado y recibido las ayudas las de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. Las administraciones beneficiarias recibirán al menos el 25% de los fondos concedidos de forma anticipada para que puedan organizar las actividades formativas y podrán recibir otro 25% al inicio de estas. El resto se abonará una vez terminadas y justificadas.

Desde 2024, tras una modificación de las bases reguladoras para simplificar los trámites de estas subvenciones, las entidades pueden ofrecer actividades formativas a su personal durante todo el año. Permite subvencionar cursos iniciados antes de la resolución de la concesión de la ayuda, una demanda de los ayuntamientos para distribuir mejor las acciones formativos y no concentrarlas todas en unos pocos meses.

Los cursos subvenciones pueden ser generales o de especial complejidad. Estos últimos son los que se dirigen al personal con un perfil cualificado alto-medio o colectivos que en el desarrollo de su actividad profesional requieren adquirir habilidades que sólo pueden aprender de forma práctica bajo la tutela o supervisión de docentes expertos en la materia, como es el caso de bomberos, policías, trabajadores de jardinería, escuelas infantiles y laboratorios.

Con estas subvenciones, la Junta demuestra su compromiso con la formación de las personas empleadas públicas, ya que son la mayor garantía de la prestación del mejor servicio a la ciudadanía. En este caso, el Gobierno andaluz colabora con las administraciones locales para que puedan ofrecer cursos a sus profesionales.