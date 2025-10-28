La Junta condena "cualquier acto" contra la Constitución tras las visitas de Vito Quiles a universidades andaluzas

El seudo periodista Vito Quiles llega a la concentración convocada bajo el lema 'España combativa' en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla (UPO). A 23 de octubre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, ha condenado este martes "cualquier acto" contra la Constitución al ser preguntado por las polémicas visitas de Vito Quiles en las últimas semanas a universidades andaluzas.

Al ser requerido por el grupo parlamentario socialista en comisión para que valorara el "señalamiento" en redes sociales a los rectores andaluces --entre ellos, el de la Pablo de Olavide, Francisco Oliva--, Gómez Villamandos ha asegurado que habló con los rectores afectados y que ellos "no le han dado importancia" a los actos.

A renglón seguido, ha condenado "cualquier acto" contra la Constitución después de escuchar por parte del grupo socialista que en los actos --"una provocación"-- de Vito Quiles se pudieron ver "símbolos franquistas".

El consejero ha aprovechado la ocasión para recordar que "un ministro de Pedro Sánchez no dijo nada" y sí "instigó" en la pandemia que se le hicieran "escraches" a varios rectores. "En ningún momento vi al PSOE defender a los rectores", ha apostillado.