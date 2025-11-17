La Junta confirma la presencia de un foco de gripe aviar en las muestras de un ñandú muerto en el Zoo de Córdoba

Archivo - Cigueñas y un pato en el Zoo de Córdoba, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba ha recibido este lunes la notificación de la presencia de un foco de Gripe Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP), subtipo H5N1, por parte de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (Rasve), tras la muerte de un ñandú el día 7 de noviembre en el Centro de Conservación Zoo de Córdoba.

Según ha informado el Ayuntamiento, después de la confirmación de la presencia de IAAP en las muestras enviadas al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, desde la Consejería se ha confirmado que en el Centro de Conservación Zoo se han establecido y se están estableciendo las medidas de confinamiento de aves, de bioseguridad y de vigilancia que establece el protocolo de la Junta.

De acuerdo al artículo 13.2 del Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión, referente a las normas relativas a la prevención y el control de determinadas enfermedades de la lista, la detección de IAAP en aves cautivas de un establecimiento de confinamiento, no implica el sacrificio del resto de aves.

Además, el artículo 21.3 del mismo Reglamento aclara que, al tratarse de un establecimiento de confinamiento, no es necesario establecer una zona de protección y vigilancia, por lo que la confirmación del foco no afecta a la actividad de las explotaciones avícolas cercanas.