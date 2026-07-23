Junta considera que el "fin del sanchismo" se certificará en el Congreso con la "caída" del techo de gasto

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, atiende a los medios tras el Pleno del Parlamento andaluz. A 23 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El Pleno del - María José López - Europa Press

SEVILLA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha considerado que este jueves se va a "certificar, con toda seguridad", en el Congreso de los Diputados, "el fin del sanchismo", con un previsible "rechazo, por segunda vez" a la senda de déficit y los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027

La vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha señalado que todo apunta a que "va a caer la primera piedra de los presupuestos, el techo de gasto".

Esto quiere decir, según ha añadido, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "va a volver a estar un año más sin presupuesto" y así ha ocurrido durante "toda la legislatura", sin aprobarse las cuentas estatales cada año.

Ante esta situación, ha pedido a Sánchez "que deje de perder el tiempo, porque los españoles y andaluces no estamos para perder el tiempo, y que disuelva las Cortes Generales" para convocar elecciones.

En cuanto al debate de totalidad del proyecto de ley sobre la condonación de deuda que se producirá también este jueves en el Congreso de los Diputados, la consejera ha insistido en que no garantiza la "igualdad" entre españoles y territorios y en que Andalucía "no tiene un problema de deuda".

En este debate de totalidad, según ha señalado, "de alguna forma se va a ver que Sánchez no tiene fin, porque no solo hay que atender ahora a las exigencias" de ERC, sino que "también se van a atender las exigencias de Junts, que pide una mayor cantidad de condonación de la deuda para Cataluña".

"La condonación se ha hecho por y para el independentismo catalán", según ha recalcado Carolina España, reiterando que Andalucía "no tiene un problema de deuda", la cual está "dos puntos por debajo de la media", sale a los mercados, es respetada, y se financia al cien por cien en los mercados", algo que la mayoría de las comunidades no pueden hacer.

"La condonación es única y exclusivamente para conseguir los votos del independentismo para que Sánchez permanezca un día más en la Moncloa", ha agregado Carolina España, apuntando que con cualquier paso del Gobierno central en materia de financiación, "siempre pierde Andalucía".

Asimismo, ha indicado que es "falso que el ahorro de intereses se pueda invertir en política social, solo para amortizar deudas, y, en definitiva, es un tema que está hecho solo para contentar a Cataluña, al independentismo catalán, y que rompe el principio de igualdad previsto en la Constitución".

Con la Ley de condonación, según ha señalado, "se pone de manifiesto que Sánchez es un verdadero peligro para la igualdad entre los españoles y entre los territorios".