La Junta ha contactado con 601 municipios en zonas de riesgo por incendios para que actualicen planes de emergencia

Terrenos afectados por el incendio de Niebla en El Berrocal. A 24 de agosto de 2026 en El Berrocal, Huelva (Andalucía, España).- Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha confirmado este lunes que el Gobierno andaluz ha contactado con 601 ayuntamientos en zonas de peligro por incendios "en los últimos meses" para "pedirles que actualicen sus planes de emergencia".

De hecho, sobre esta realidad, el Defensor del Pueblo Andaluz ha avisado de que "llama la atención que en la relación de municipios con plan de actuación local de emergencia por incendios forestales homologados en Andalucía, publicado en la web de la Agencia de Emergencia de Andalucía (EMA), tan sólo son 139 frente a los numerosos municipios incluidos en la zona de peligro" tanto en el Plan Infoca como en el Plan Anual 2026 por riesgo de incendio.

Un municipio que aparece en zona de peligro en el Plan Infoca o en el plan anual de prevención "tiene la obligación de elaborar, actualizar y revisar su correspondiente plan local de emergencia por incendios forestales, recuerda el organismo autonómico.

En una entrevista en Canal Sur radio recogida por Europa Press, Sanz ha reconocido que "hay que trabajar muchísimo" en cultura de la prevención, especialmente, en materia de terremotos, donde ha señalado al ser preguntado si los ciudadanos saben protegerse a una situación como la vivida en Granada --4.169 emergencias atendidas tras una serie sísmica de más de un millar de terremotos-- con un "sinceramente, no".

Sobre las emergencias atendidas este verano en materia tanto de incendios como terremotos, el Consejo de Gobierno aprueba este lunes la declaración de municipios afectados para "activar las medidas estatales necesarias para paliar los daños y favorecer la recuperación de la normalidad", ha sostenido Sanz.

Sobre los incendios más devastadores que ha sufrido Andalucía este verano --Los Gallardos, en Almería, y Niebla, en Huelva--, el consejero ha señalado que "se puede evaluar cuántas hectáreas se han quemado pero también cuántas se han evitado gracias a la eficaz intervención de los equipos de emergencias".

En este sentido, ha dado un dato: el incendio "más difícil" que ha tenido que abordar Andalucía desde el punto de vista técnico --el de Niebla-- por su "complejidad extraordinaria --"un monstruo de siete de cabezas"-- tenía un potencial que podría haber "multiplicado por cuatro" lo finalmente quemado, que han sido 33.000 hectáreas.

Por eso, "usar las catástrofes para aprovechamiento político es un mal sistema", sobre todo, porque se pone "en cuestión" el trabajo de los expertos y de los profesionales que "se han jugado la vida", ha recriminado Antonio Sanz a los grupos de izquierda del Parlamento andaluz, a los que ha acusado de hacer críticas "desde la playa, pero no estaban en el incendio".

"Andalucía invierte más en prevención que incluso en extinción", ha apostillado el vicepresidente y consejero andaluz, que ha recordado que el Gobierno autonómico va a aprobar un decreto para incentivar la cultura de la prevención de manera que "si se pone la bandera roja en la playa, no vale bañarse. Eso tiene que tener su responsabilidad".