Junta cree que hay "indicios sólidos" de que García Ortiz tuvo "participación directa en la filtración"

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero andaluz de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha considerado este viernes que hay "una evidencia" e "indicios muy sólidos de que ha habido una participación directa" del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la "filtración" de datos sobre Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Nieto ha indicado, no obstante, que en su momento ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por decir que el fiscal general es "inocente", de manera que él no va a caer ahora en "el error de decir que es culpable".

"Al único que le corresponde tomar una decisión y dar un veredicto es al tribunal, que lo hará bien y tomará buena cuenta de todo lo que ha acontecido en el juicio y de todo lo que hay en la instrucción de ese procedimiento", ha indicado.

Ha expresado que le da "mucha pena" ver al fiscal general del estado siendo el acusado de un juicio oral en el que se está determinando si ha cometido un delito y que siga en su puesto y no haya dimitido, algo que no ha ocurrido en ningún país avanzado del mundo.

José Antonio Nieto ha considerado que hay "otra constancia absolutamente nítida" y es que "no hay pruebas" porque el fiscal general "las ha eliminado", con el "borrado de todos los correos que tenía en su cuenta personal y en su cuenta oficial" y ha llegado a "cambiar" de teléfono.

"Veremos lo que dice el tribunal, acataremos sin ninguna duda lo que diga el tribunal y lamentamos que el fiscal general del Estado haya puesto en esa situación a la democracia española, que creemos que no se merece el pasar por esos tragos", ha señalado el consejero andaluz, para quien no hubiera pasado nada si el fiscal general hubiera "dimitido" y se hubiera dedicado a defender "su inocencia en el juicio como un ciudadano más".

Para Nieto, de este proceso judicial "sale tocado todo el sistema de protección de la legalidad en nuestro país, algo que corresponde y al Ministerio Fiscal".

Ha criticado que el fiscal general del Estado se haya "enrocado" en una posición y haya hecho que a "una persona que depende directamente de él y que teóricamente es la que tiene que acusar" en un procedimiento penal, se le anula esa responsabilidad para defender a García Ortiz.

"Estamos viendo cómo se retuerce en otro ámbito más nuestra democracia y nuestro sistema y cómo, evidentemente, se deja en una situación muy difícil de explicar y de recuperar su prestigio al Ministerio Fiscal y al conjunto del sistema judicial español, que se ha visto muy afectado por este juicio", ha recalcado.