La Junta critica las "disculpas" de Redondo por las pulseras antimaltrato: "Lo pide por el ruido y no por desprotección"

Archivo - La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, durante la presentación de la campaña. A 09 de julio de 2025, Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

JAÉN 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, Loles López, ha criticado que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, pida "disculpas" por los fallos de las pulseras telemáticas para maltratadores, motivada por "el ruido" y no por "la desprotección".

Como ha declarado López este jueves en declaraciones a los medios en Jaén, recogidas por Europa Press, "primero lo ocultó, después lo negó y cuando ahora pide perdón lo pide por el ruido y no por la desprotección".

De este modo hacía referencia a las palabras de la ministra de este pasado miércoles en el Pleno del Senado, donde Redondo pedía "disculpas" a las víctimas de violencia de género por el "ruido" provocado por los "fallos" de las pulseras telemáticas para maltratadores, avanzando que el Ministerio ha iniciado una investigación interna "exhaustiva" al respecto.

Al respecto, la consejera del ramo, ha espetado que "la igualdad necesita más humildad y más responsabilidad".