La Junta critica el reglamento europeo de pesca, “que viene a burocratizar más el sector”, y anuncia alegaciones

SEVILLA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha expresado su comprensión ante las movilizaciones del sector pesquero por el nuevo reglamento europeo de control de la pesca, que, según ha dicho, "viene a burocratizar aún más si cabe un sector ya difícil de por sí" y parece haber sido "redactado por gente que jamás se ha subido a un barco pesquero". Además, ha indicado que la Junta ha presentado alegaciones para "revertir esta situación".

El responsable del sector pesquero ha realizado estas declaraciones durante una atención a medios, en el marco de la Mesa de Diálogo Social, en la que ha abordado la nueva normativa europea orientada a impulsar la transición energética del sector, incluyendo programas de renovación de flota, cambios en la legislación vigente y mayor financiación para facilitar la descarbonización de los buques de la UE.

Sobre el reglamento, Fernández-Pacheco ha criticado medidas concretas como el registro obligatorio de todas las especies, sin importar el volumen de la captura, que ha calificado de "sin sentido", y la obligación de anunciar la llegada a puerto con cuatro horas de antelación, algo que ha considerado "un auténtico disparate para barcos cuya faena dura apenas hora y media".

Asimismo, ha anunciado que el próximo 22 de enero se celebrará una reunión en el Ministerio, a la que acudirá la Junta con el objetivo de "convencer también al Gobierno de España de que defienda la flota y haga todo lo posible por revertir esta medida".

En este contexto, ha señalado que la Junta sólo puede ceñirse a lo aprobado oficialmente y ha criticado que no se entiende "cómo el Gobierno de España ha dado lugar a que esto se apruebe", ya que, según ha dicho, "ellos son los interlocutores frente a la Comisión Europea y da la sensación de que la medida no ha pasado ningún filtro por parte del Ejecutivo".

No obstante, el consejero ha reconocido que "el Gobierno ha anunciado que también presentará alegaciones", aunque ha insistido en que esta situación "no se hubiera producido si el Ejecutivo hubiera llevado a cabo la labor diplomática necesaria y coordinada con otros afectados para ejercer un mayor bloqueo".

Por otro lado, Fernández-Pacheco ha advertido de que el acuerdo Mercosur "establece un nuevo marco de relaciones comerciales internacionales que puede suponer un riesgo para algunos productores, como los de cítricos o carne de vacuno, pero también representa una gran oportunidad para sectores clave en Andalucía, como el aceite de oliva, la aceituna de mesa o el vino".

Asimismo, ha subrayado que, una vez aprobado Mercosur y previsiblemente ratificado por el Parlamento Europeo, "lo importante es que se cumplan las cláusulas de salvaguarda destinadas a proteger la actividad de los productores europeos y andaluces". Además, ha recordado que "la experiencia del sector con este tipo de cláusulas no es la mejor", citando casos de acuerdos anteriores, como con Marruecos, en el que los agricultores consideran que las medidas de protección "nunca llegan a cumplirse".

"REFORZAMIENTO URGENTE DE LOS CONTROLES FRONTERIZOS"

En este contexto, el consejero ha subrayado que "es absolutamente necesario que el Gobierno de España establezca un proceso para determinar qué tipo de ayuda se puede dar a los sectores más afectados". También ha reclamado "un reforzamiento urgente de los controles en frontera", ya que, según ha señalado, "de nada sirve aprobar medidas si luego no se aplican y las importaciones continúan sin control".

Fernández-Pacheco ha defendido además la reciprocidad de los marcos regulatorios en ámbitos sanitario, laboral y ambiental, recordando que "la economía andaluza y el sector agroindustrial son eminentemente exportadores". En este sentido, ha asegurado que "Andalucía no teme al libre comercio, siempre que se desarrolle en condiciones de igualdad y justicia".

Por último, el responsable de Agricultura ha concluido que "no tenemos miedo a competir, pero nuestras autoridades nacionales y europeas tienen la obligación de protegernos, garantizando igualdad de condiciones, que es donde debe centrarse el debate a partir de ahora".