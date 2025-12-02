La Junta declara a Torrox, Vejer de la Frontera y Capileira municipios turísticos de Andalucía

Archivo - Sesión plenaria del Consejo Andaluz de Turismo (CAT) en imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado la declaración de Vejer de la Frontera (Cádiz), Capileira (Granada) y Torrox (Málaga) como nuevos municipios turísticos de Andalucía, tras completarse los procedimientos previstos en la Ley del Turismo de Andalucía y en el Decreto 72/2017, de 13 de junio, que regula esta figura.

Según ha informado la Junta en una nota de prensa, la incorporación de estos tres municipios amplía la red andaluza de destinos con la condición de Municipio Turístico, reconocimiento que se concede a localidades que no superan los cien mil habitantes, registran una afluencia notable de visitantes y presentan necesidades específicas de refuerzo de los servicios municipales durante periodos de alta concentración turística.

De esta manera, esta figura permite optimizar la atención tanto a la población residente como a la turística, mediante una acción coordinada entre la Junta de Andalucía y los ayuntamientos implicados.

En el caso de Vejer de la Frontera, en la provincia de Cádiz, el municipio ha acreditado un volumen de visitas que supera ampliamente el umbral establecido para la concesión de esta declaración. Según los informes presentados, la localidad registró en 2024 más de 1,49 millones de visitantes, una cifra que sitúa al municipio entre los destinos más concurridos de Andalucía. El conjunto histórico, declarado Bien de Interés Cultural, y la relevancia de recursos naturales como la playa de El Palmar refuerzan su posición como destino turístico de referencia. Además, dispone de un Plan Municipal de Calidad Turística en vigor y acredita 15 de los 17 elementos de valoración exigidos por la normativa autonómica.

Por su parte, Capileira (Granada) ha sido reconocido tras verificar que supera el requisito de población turística asistida, con una media anual estimada de 253 pernoctaciones diarias en 2023, muy por encima del mínimo exigido para una población de 582 habitantes. La localidad destaca, además, por su enclave en el Barranco del Poqueira y por la cercanía a cumbres emblemáticas como el Mulhacén o el Veleta, así como por una oferta patrimonial y etnográfica que mantiene vivo el atractivo de la Alpujarra granadina. El municipio cuenta con un Plan de Calidad Turística aprobado y cumple quince elementos de valoración, entre ellos la preservación del patrimonio, la accesibilidad y la movilidad sostenible.

Por último, el municipio malagueño de Torrox ha acreditado una media anual de 2.465 pernoctaciones diarias en 2024. Su oferta turística combina la relevancia de sus playas, que figuran entre las más visitadas de la Costa del Sol oriental, con recursos culturales como iglesias históricas, ermitas, torres vigías y un importante patrimonio arqueológico. La localidad dispone igualmente de un Plan Municipal de Calidad Turística en vigor y acredita catorce de los elementos de valoración previstos en el Decreto 72/2017, entre ellos la existencia de oficinas de turismo accesibles, planes de accesibilidad urbana, distintivos de calidad y medidas de protección del patrimonio natural.

La declaración de Municipio Turístico permite avanzar en la mejora de los servicios públicos con incidencia turística mediante mecanismos de cooperación entre la Junta de Andalucía y los ayuntamientos.

Con esta decisión, el Gobierno andaluz "refuerza su estrategia de apoyo a destinos con elevada demanda turística, impulsa la sostenibilidad de la oferta y contribuye a garantizar la calidad de la experiencia turística en la comunidad".

Vejer de la Frontera, Capileira y Torrox se integran así en un marco administrativo que favorece la consolidación de sus modelos turísticos y la protección de sus valores naturales, culturales y urbanísticos.