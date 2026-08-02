La Junta defiende que en Andalucía las víctimas de violencia de género cuentan "con más derechos y recursos que nunca"

La secretaria general de Familias, Igualdad y Violencia de Género de Andalucía, Concepción Cardesa - JUNTA ANDALUCÍA

SEVILLA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Familias, Igualdad y Violencia de Género, Concepción Cardesa, ha destacado que las víctimas de violencia de género en Andalucía cuentan actualmente "con más derechos y recursos que nunca" para su recuperación integral, mientras que durante los gobiernos socialistas "bajaron la dotación" del programa 31T para la protección contra la violencia de género pasando de 8,6 millones de euros en 2010 a 3,9 millones en 2013.

Según ha detallado la Consejería en una nota de prensa en respuestas a las críticas del PSOE andaluz, la secretaria general ha puesto en valor la creación de nuevos derechos para las víctimas, como la prestación económica aprobada en noviembre de 2023 para los hijos e hijas menores de edad de mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, y que han recibido medio centenar de menores, además de ampliada el pasado 1 de enero a todos los huérfanos hasta los 26 años.

Asimismo, ha resaltado la recuperación de las Comisiones Provinciales de Seguimiento contra la Violencia de Género que "no se convocaban desde 2013". En cambio, desde su reactivación en diciembre de 2022, se han reunido ya en ocho ocasiones y han aprobado actuaciones como la puesta en marcha de formaciones, protocolos, catálogos de recursos, entre otros muchos. El último foro se celebró el pasado mes de junio.

Igualmente, también se ha dado impulso del Observatorio Andaluz de la Violencia de Género. No en vano, desde su creación en 2010 este órgano se reunió en tres ocasiones, en cambio desde su reactivación en diciembre de 2023 ya ha celebrado cuatro plenos.

En este sentido, Cardesa ha señalado que este Observatorio ha puesto en marcha dos grupos de trabajo, uno sobre mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género y otro de ciberviolencia de género, que han derivado en talleres formativos de prevención en centros escolares de Andalucía para dotar a adolescentes y jóvenes de herramientas contra el ciberacoso y promover un uso seguro de las redes sociales y a profesionales que atienden a mujeres con discapacidad a partir del protocolo de violencia de género en discapacidad aprobado en 2024.

Además, ha hecho hincapié en la apertura de ocho centros de asistencia integral 24 horas para víctimas de violencia sexual, la formación a más de 4.000 profesionales de todos los sectores implicados (personal sanitario, servicios sociales, de juventud, empleo, Protección Civil...), la elaboración de un Catálogo de recursos de la Junta de Andalucía para las víctimas de violencia de género que recoge, en un solo documento, todos los recursos del Gobierno andaluz, la aprobación de un protocolo de coordinación de los servicios de atención a la violencia de la administración de Justicia y el Instituto Andaluz de la Mujer, en colaboración con la Consejería de Justicia.

También ha abordado el acuerdo de colaboración entre el teléfono andaluz de atención a las mujeres y el sistema de emergencias 112. Un acuerdo que permite al personal de este servicio recibir alertas en tiempo real si una mujer ha sido agredida. Así como, la firma del convenio con el Consejo Andaluz de Colegios de Farmacia para la creación de "espacios seguros" para que el personal pueda alertar al 112 si alguna víctima les pide ayuda utilizando una palabra en clave.

Por otro lado, Cardesa ha subrayado el "trabajo permanente en la sensibilización y concienciación con campañas". Desde la pasada legislatura se han puesto en marcha 25 campañas, doce sobre igualdad y trece sobre violencia de género, muchas de ellas centradas en la juventud y el mundo digital. "Este verano hemos lanzado la campaña 'Hay mucha vida detrás de una llamada' a través de la cual se difunde el teléfono andaluz de atención a las mujeres como un instrumento clave para ayudar a las víctimas", ha explicado. Esta línea es confidencial, gratuita, está operativa todos los días 24 horas y atiende en 72 idiomas.

En el ámbito de la violencia de género digital también ha resaltado el lanzamiento de una aplicación móvil que funciona como un escudo antihackeo, ya que repele y previene el acceso sin autorización a fotos o mensajes de las víctimas a través de los dispositivos móviles. En adición, se ha formado a 3.000 padres y madres y a un centenar de profesionales de los centros de la mujer en este ámbito.

En contexto, este domingo, 2 de agosto, la secretaria de Igualdad del PSOE de Andalucía, Olga Manzano, ha respaldado el criterio del comité de crisis del Ministerio de Igualdad de no rebajar la tutela a las víctimas aunque retiren la denuncia. "Cada asesinato machista nos recuerda una realidad, y es que siempre hay algo más que podamos hacer para mejorar la protección de la vida de las mujeres. La diferencia está entre actuar o quedarnos cruzados de brazos", ha advertido la dirigente socialista.

Al hilo, la socialista ha señalado que dicho órgano ha instado a la Junta a estudiar de forma bilateral con el Gobierno central los últimos crímenes registrados en Málaga. Ante esto, ha criticado la "pasividad del Ejecutivo autonómico": "Mientras el Gobierno de España impulsa medidas, en Andalucía ni hay iniciativa ni hay liderazgo", ha sentenciado.