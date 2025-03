La Junta defiende un aumento de la Renta Mínima del 45% y la oposición denuncia la "drástica reducción" de beneficiarios

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Familias, Juventud e Igualdad, Loles López, ha defendido este jueves en comisión parlamentaria las modificaciones realizadas a la Renta Mínima de Inserción (Remisa) en Andalucía. "Hemos aumentado un 45% el importe de estas rentas", ha asegurado, destacando que la cuantía básica ha pasado de 419,52 euros mensuales en 2018 a 658,52 euros en la actualidad.

López ha explicado que una de las principales modificaciones fue eliminar los reintegros para familias que recibían simultáneamente el Ingreso Mínimo Vital y la renta autonómica. "Queríamos que las familias que no llegan a fin de mes no tuvieran que devolver dinero", ha manifestado, subrayando la importancia de "no penalizar a los colectivos más vulnerables".

La responsable autonómica ha destacado que la Remisa ahora atiende a colectivos excluidos del Ingreso Mínimo Vital, como jóvenes entre 18 y 22 años con discapacidad o familias con miembros con discapacidad. "Si el Gobierno de España no los atendía, la Junta de Andalucía sí lo hacía", ha declarado.

Ha resaltado además que en 2024 más de 4.400 familias andaluzas en situación de vulnerabilidad han recibido la renta, de las cuales más de mil son familias monoparentales. "Las solicitudes se resuelven actualmente en un plazo medio de dos meses, frente al año que se tardaba en 2018", ha subrayado.

López ha concluido defendiendo que la Remisa es un derecho subjetivo y que el presupuesto está adaptado a las necesidades reales, con una ejecución actual del 90% frente al 28% de 2018. "Hemos mejorado sustancialmente este instrumento para combatir la pobreza", ha sentenciado.

Por su parte, el diputado del PSOE-A Jesús Ruiz, ha denunciado la "drástica reducción" de beneficiarios de la Remisa, que ha pasado de casi 100.000 personas en 2020 a solo 17.200 en 2023, "lo que supone un 84% menos de cobertura".

Ruiz ha manifestado que "solo un andaluz de cada 150 que se encuentra bajo el umbral de pobreza recibe la renta mínima de inserción social", situando la tasa de cobertura en un "0,7%, cinco veces inferior a la media nacional que se sitúa en el 5,9%". Además, ha subrayado que la comunidad ha reducido un 65% el presupuesto destinado a esta prestación en los últimos tres años.

El parlamentario socialista ha criticado que la Junta está "desmantelando el sistema de protección para personas en situación de exclusión social" y ha reclamado que se destine el ahorro generado a reforzar programas de inclusión social, "ya que la finalidad de la renta mínima debe ser facilitar la inclusión social y no solo aliviar situaciones de pobreza".

Por otro lado, la portavoz de Vox, Purificación Fernández, ha criticado la política social del Gobierno andaluz por destinar "1,2 millones de euros a extranjeros" en una región que "sufre una elevada tasa de pobreza". "Hay 200 euros para Mohamed y no para los españoles que más sufren la asfixia de los impuestos y los datos nefastos del paro", ha señalado.

Fernández ha denunciado que los servicios sociales de Andalucía "no pueden ser un paraíso para quienes no contribuyen" y ha subrayado que la comunidad tiene "más de un 30% de andaluces en riesgo de pobreza y exclusión social". "Los triunfos del Partido Popular son los triunfos de la mediocridad y la insuficiencia", ha manifestado la diputada, comparando la situación actual con "sacar un 4,9 en un examen".

De esta forma, ha insistido en que Andalucía es "la región de España con más tasa de pobreza" y ha criticado especialmente que el Gobierno autonómico "no exija la nacionalidad española para acceder a las ayudas", considerando este requisito "irrisorio" y permitiendo que "cualquiera pueda acceder al estado de bienestar de los españoles sin contribuir".