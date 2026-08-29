La Junta defiende que la ayuda de 25 millones para Ceuta apoyada por Andalucía "no incumple" el acuerdo entre PP-A y Vox

Archivo - El presidente de la Junta, Juanma Moreno (i), y el portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira (d), atienden a los medios tras suscribir el 'Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía’. A 2 de julio de 2026 en Sevilla (Foto de archivo). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Junta de Andalucía ha defendido este sábado que los 25 millones de euros de la ayuda extraordinaria aprobada esta semana, con el voto a favor de Andalucía, en el marco de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia --que reúne a Gobierno central y comunidades autónomas-- "no supone ningún incumplimiento del acuerdo para la estabilidad y el gobierno de Andalucía firmado en julio" entre el PP-A y Vox, que posibilitó la tercera investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta.

Así lo han trasladado este sábado fuentes de la Junta que han subrayado que dichos 25 millones de euros de ayuda para Ceuta "están destinados específicamente a reforzar la atención a los menores migrantes no acompañados en la ciudad autónoma" citada.

Andalucía "votó a favor de esta ayuda extraordinaria para Ceuta en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada este jueves para que Ceuta disponga de los recursos necesarios para atender en su territorio a estos menores, en un ejercicio de responsabilidad y solidaridad, ante la situación de especial presión que atraviesa Ceuta", defienden desde la Junta.

Desde el Gobierno de Andalucía aseguran así que "el acuerdo de estabilidad --entre PP-A y Vox-- se cumplirá en los términos pactados".

Este mensaje del Ejecutivo andaluz llega al día siguiente de que el vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta, Manuel Gavira (Vox), señalase a preguntas de los periodistas en una atención a medios en Montilla (Córdoba) que el Gobierno andaluz se habría opuesto a dicho crédito extraordinario de 25 millones de euros si la competencia al respecto de esta cuestión la tuviera Vox en el Ejecutivo andaluz.

A dicha reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia no acudieron representantes de los gobiernos de Aragón, Extremadura y Castilla y León, que el PP comparte con Vox, partido que en dichas comunidades sí cuenta con competencias al respecto de este asunto de los menores, a diferencia de lo que ocurre en Andalucía, donde ambas formaciones son también socios de gobierno en esta legislatura.

Así lo vino a señalar Manuel Gavira este viernes cuando, en respuesta a preguntas de los periodistas sobre dicha ayuda de 25 millones de euros, comentó que "si este humilde consejero --en referencia a él mismo-- tuviese esa competencia, hubiese votado igual" que sus "compañeros en Aragón, en Extremadura y en Castilla y León".

De este modo, agregó que "la competencia" sobre esta cuestión "la tiene el Partido Popular" en el Gobierno andaluz, a través de la Consejería de Servicios Sociales que dirige Loles López, tras lo que incidió en subrayar que "si la competencia la hubiese tenido" su consejería, desde la Junta se habrían "opuesto" a dicho acuerdo.