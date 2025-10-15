La Junta defiende las ayudas a las empresas del mármol para impulsar su presencia en ferias internacionales

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, en el Parlamento de Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha defendido la puesta en marcha de una línea de ayudas orientada a favorecer la internacionalización de las pymes y autónomos andaluces, entre ellas las empresas del sector del mármol, con subvenciones destinadas a cubrir gastos de participación en ferias internacionales como Marmomac, celebrada recientemente en la ciudad italiana de Verona.

Así lo ha explicado el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, durante su intervención en la Comisión de Industria del Parlamento andaluz, en respuesta a una pregunta formulada por el diputado socialista José Luis Sánchez Teruel, quien ha pedido detalles sobre las ayudas concedidas para facilitar la asistencia de las empresas andaluzas a esta cita de referencia para la piedra natural.

Paradela ha recordado que, mediante una orden aprobada el 10 de julio de 2024, la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos estableció las bases reguladoras de una nueva línea de incentivos gestionada a través de la agencia Trade, con una dotación inicial de 11,5 millones de euros.

Estas ayudas permiten subvencionar entre el 65 y el 100 por ciento de los costes e incluyen los viajes de hasta tres personas, así como el montaje y la decoración de los espacios expositivos, conceptos "nunca antes subvencionados", según ha subrayado el consejero.

El titular andaluz del ramo ha señalado que entre los eventos internacionales previstos en la convocatoria se encuentra la feria Marmomac, que ha contado con la participación de varias empresas andaluzas del mármol, algunas de las cuales ya han manifestado su intención de solicitar las ayudas "si no lo han hecho ya".

En este sentido, ha precisado que las solicitudes "se presentan después del evento para agilizar y facilitar el cobro a los interesados", por lo que aún no se ha concedido ninguna.

EL PSOE RECLAMA MÁS ACOMPAÑAMIENTO AL SECTOR

Por su parte, el diputado del PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel ha lamentado que el Ejecutivo autonómico "no haya promovido ni acompañado" al sector de la piedra natural en su posicionamiento exterior.

Ha sostenido que la Consejería de Industria "no ha organizado ni fomentado la presencia" de las empresas andaluzas en ferias internacionales y ha criticado la "ausencia de una estrategia de seguimiento y liderazgo" para la industria de la piedra.

"El plan Crece Industria de la Piedra y del Mármol debe ir acompañado de un liderazgo de su consejería para promover y acompañar a las empresas", ha defendido Sánchez Teruel, quien ha instado al Gobierno andaluz a "pasar de invitado a protagonista" en el impulso exterior de la industria almeriense.

El parlamentario ha recordado que otras consejerías, como Agricultura o Turismo, sí mantienen "políticas activas de promoción y acompañamiento exterior", y ha reprochado que la convocatoria de estas ayudas "llega tarde", al haberse publicado el 10 de julio, lo que ha impedido que financien "todas las ferias celebradas hasta el 26 de agosto de este año".

Paradela ha replicado que su departamento "sí está haciendo los deberes" y ha destacado el proyecto tractor de Transición Justa, con 18,8 millones de euros de presupuesto, que ha recibido "un número muy importante de solicitudes" y cuya ejecución "va a marcar un antes y un después" para el sector.

Además, ha recordado los avances en la resolución de la orden de garantías financieras, la creación de una oficina técnica reclamada desde hace más de una década y la tramitación de autorizaciones enormemente complejas, como las relativas a la planta de extracción de yeso más grande de Europa.

El consejero ha aclarado que la promoción exterior "no es competencia de su departamento", sino de la Consejería de Economía y Hacienda, y ha considerado que la puesta en marcha de esta línea de ayudas "es un paso adelante francamente interesante" para las empresas andaluzas.