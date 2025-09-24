La Junta defiende una inversión inmediata de 300 millones en autovías y la oposición aprecia "bombo y platillo" y "humo"

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, este miércoles durante su comparecencia en el Pleno del Parlamento. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha defendido este miércoles en el Pleno del Parlamento de Andalucía que la Junta de Andalucía acometerá una inversión de 300 millones en vías de alta capacidad, "incluidas las expropiaciones", de cuyo ritmo de ejecución ha desglosado la consejera para señalar que 129 millones se encuentran adjudicados; otros 75 se encuentran en ejecución; 66 millones, en contratación y 84 millones, en fase de preparación de pliegos.

Con esos 300 millones ha señalado la consejera que la idea del Gobierno andaluz es incrementar en 40 kilómetros la dotación de vías de alta capacidad y ha defendido la ejecución de 121 millones desde 2019 para la puesta en servicio de 23 kilómetros de alta capacidad.

Frente a estos números se ha preguntado de "dónde veníamos", para remitirse al último presupuesto socialista en esta materia e indicar que de una previsión inicial de gasto de 861 millones, se ejecutaron 261 millones, un 58,7%.

Ante este anuncio de una inversión próxima de 300 millones en infraestructuras de comunicación los grupos de la oposición han apreciado "el bombo y platillo", como le ha reprochado el Grupo Por Andalucía, "humo", como le ha dicho el Grupo Vox en Andalucía, mientras que el Grupo Socialista le ha espetado "usted por qué no se va a su casa", para seguidamente sostener, por boca de su diputado Mario Jiménez, que "solo le salva una cosa: en este Gobierno todos están a su nivel; el primero, el presidente".

Algunas de las actuaciones que ha mencionado Rocío Díaz en el Pleno ha sido la Autovía del Guadalhorce, la Autovía del Olivar, la Ronda Norte de Córdoba o la carretera Almonte-El Rocío (A-483).

En el caso de la Autovía del Guadalhorce (A-357), donde se licita el tramo entre Casapalma y Cerralba, del que ha recordado que se llegó a adjudicar en 2010 pero no se inició, prevé una inversión de 57 millones de euros y ha presentado esta actuación como "clave para reforzar las comunicaciones de todos los municipios del Valle del Guadahorce con Málaga capital y la Costa del Sol".

Ha situado en este otoño la licitación de 5 kilómetros de la autovía del Olivar, entre Martos y la carretera A-6051, actuación a la que se destinará con una inversión prevista de 45 millones de euros. "La Autovía del Olivar está llamada a jugar un papel trascendental en el desarrollo de las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla", ha manifestado la consejera.

En esta infraestructura ha indicado que el actual Gobierno andaluz encontró "todos los contratos de la Autovía del Olivar parados" y "con proyectos obsoletos". Ha defendido que ahora se resolverán demandas históricas como propiciar el acceso al futuro Polígono Olivarero y estudiar el acceso a la ampliación del Polígono Cañada de la Fuente desde la autovía.

Rocío Díaz también ha anunciado el desdoblamiento de la A-491 entre El Puerto de Santa María y Rota (Cádiz), vía con un tráfico de 15.000 vehículos diarios, y donde prevé un gasto de 43,5 millones para una actuación de seis kilómetros de nueva autovía.

Además de estas autovías, la consejera de Fomento ha informado de la adjudicación y el inicio en otoño de la mejora de la capacidad de la carretera A-483 mediante plataforma reservada de 10 kilómetros entre Almonte y la Variante de El Rocío. Ha apuntado que la inversión prevista es de casi 25,3 millones de euros y tiene cofinanciación de fondos europeos.

Frente a los reproches de la oposición sobre cuál era el documento estratégico que recoge este conjunto de actuaciones ha replicado la consejera de Fomento que "todas vienen incluidas en el PITMA (Plan de Infraestructuras del Transportes y Movilidad de Andalucía), con validez hasta 2030".

PSOE-A: CUADRILLA DE TERTULIANOS EN VEZ DE CONSEJEROS

El socialista Mario Jiménez le ha reprochado a Díaz "si no le da vergüenza presentar este balance", que ha concretado en diferentes actuaciones un balance que ha resumido con un "cero kilómetros", por lo que ha sostenido que "en vez de consejeros parecen una cuadrilla de tertulianos", por lo que ha augurado que "su tiempo ha terminado", por cuanto ha afirmado que "su balance en infraestructuras no puede ser más desastroso".

Jiménez ha hecho una coda en su intervención para aludir el voto negativo del Grupo Popular a aprobar en la Mesa del Congreso de los Diputados la reforma del acceso al Archivo de la Cámara, que contempla el periodo preconstitucional y con ello se pretende conocer el expediente en manos de la Asamblea legislativa nacional sobre el asesinato de Manuel José García Caparrós el 4 de diciembre de 1977 en la manifestación que hubo en Málaga para reclamar la autonomía de Andalucía.

Ha sostenido que "la Autonomía de Andalucía se conquistó por el pueblo" y, muy particularmente, por "la sangre de dos mártires", donde ha incluido a Blas Infante como padre de la Patria y a Manuel José García Caparros, de quien ha recordado que "es Hijo Predilecto de Andalucía" y ha calificado a Juanma Moreno como "presidente indigno" por cuanto ha sostenido que "ayer mandó votar no para que no se conozca toda la verdad sobre García Caparrós".

El diputado de Vox en Andalucía Benito Morillo, en su condición de diputado por la provincia de Jaén, ha señalado que su provincia se encuentran "a la cola de inversiones en densidad de vías de alta capacidad con el resto de las provincias" y ha lamentado que con "una de las provincias más castigadas se nos quiere vender humo en infraestructuras", por lo que ha apuntado que "los jiennenses también pagamos impuestos" y ha indicado que "no vamos a participar en este teatrillo de los anuncios constantes".

El parlamentario del Grupo Por Andalucía, José Manuel Gómez Jurado, ha relatado no haber encontrado ese plan de actuación en grandes vías, del que ha remarcado que "no ha pasado por el Consejo" y ha asegurado que se trata de "una publicación en Instagram" del viceconsejero de Fomento, por lo que ha inferido que el plan es "una retahíla de compromisos atrasados".

El diputado del Grupo Popular Manuel Guzmán de la Roza ha acusado a los grupos de la oposición de que "se han dedicado solo a destruir", por lo que les ha reprochado que "son una máquina de destrucción de lo público".

"Mientras nosotros tenemos un plan para Andalucía, ustedes tienen un clan para Andalucía", le ha dicho al Grupo Socialista, antes de darle "la enhorabuena" a la consejera de Fomento por protagonizar "una comparecencia cargada de información".