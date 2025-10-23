La Junta defiende su labor en las solicitudes de dependencia en la provincia de Córdoba y critica los datos de IU

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, con la caja con los expedientes de la Dependencia relativos a Córdoba. - EUROPA PRESS

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha defendido este jueves la labor de la administración en la gestión de las solicitudes de dependencia en la provincia de Córdoba, a la vez que ha criticado los datos ofrecidos por IU.

En su intervención en la Cámara regional al ser preguntada por incidencias en la tramitación por el parlamentario de Por Andalucía José Manuel Gómez Jurado, la consejera ha subrayado que el andaluz es "el sistema más grande de la Dependencia de España", a lo que ha agregado que "si se pierde algún expediente o hay una incidencia, se detecta y se subsana".

Mientras, ha recordado que en la etapa del PSOE con IU en la Junta "un mismo expediente se grababa hasta cinco veces, se duplicaban, acababan en el limbo y ustedes callados", a lo que ha añadido que de 2011 a 2014 "expulsaron intencionadamente a 34.000 personas del sistema".

Además, ha reprochado que "en tres días han dado tres datos distintos" sobre los expedientes, al tiempo que ha mostrado en el Pleno listados de expedientes resueltos, del año 2023, con 8.663, que son "personas que están atendidas", ha afirmado.

Según le ha espetado, "ustedes han engañado, han manipulado y han amedrentado", remarcando que "si se puede perder un expediente y lo tiene localizado, dígamelo". "Un expediente se puede perder en el sistema más grande de la dependencia, el de Andalucía, pero no se puede perder la vergüenza", ha dicho López.

"DECENAS DE EXPEDIENTES PERDIDOS"

Por su parte, el parlamentario de Por Andalucía ha asegurado que tienen "decenas de expedientes que sabemos que se han perdido" en algunos pueblos, al tiempo que ha avanzado que seguirán "investigando para ver si hay en más provincias".

Al hilo, ha advertido de una gestión de la Dependencia "absolutamente negligente". "Contamos ahora mismo con 574 días que espera de media un andaluz para una resolución", ha señalado, para afear que "en lugar de aumentar la financiación, lo que han hecho ha sido reducirla o dejarla exactamente tal y como estaba".

Asimismo, ha apuntado que frente a "la simplificación administrativa, nos encontramos exactamente todo lo contrario", porque "no han solucionado nada, sino que han generado más problemas". "¿Qué ha pasado con los expedientes que denuncian muchas familias en la provincia que han desaparecido, consejera?", ha cuestionado.