PSOE, Adelante y Vox ven faltan de "transparencia" en contratos del plan de playas y la Junta defiende su "legalidad"

SEVILLA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha defendido este jueves en el Parlamento la "legalidad" del procedimiento de contratación de los 3.000 auxiliares para el plan de playas seguras, mientras que desde PSOE-A, Adelante Andalucía y Vox se ha denunciado falta de "transparencia".

"Se ha hecho todo de manera correcta, cumpliendo la norma", según ha indicado Elías Bendodo en comisión parlamentaria, donde también ha asegurado que ha existido "transparencia".

Ha indicado que, para las contrataciones, se tiró de las bolsas de empleo que estaban en vigor y que vienen de anteriores etapas, pero como no se cubrían las 3.000 plazas, se recurrió a las listas de sustituciones vigentes en el ámbito provincial. "Se han respetado escrupulosamente todos los procedimientos legales, de manera transparente", ha sentenciado el consejero, quien ha expuesto que había 84.296 solicitudes para las 3.000 plazas ofertadas.

"La contratación ha sido con todos los criterios legales y con los procedimientos que garantiza la Junta", según ha indicado Elías Bendodo, quien ha querido dejar claro que no ha habido ningún tipo de "situación anómala, porque las cosas se han hecho bien".

Bendodo ha defendido que el plan está funcionando, se está haciendo "bien" y de hecho, un equipo de la BBC viene hoy a Andalucía a grabar a los auxiliares de playa en un municipio del litoral, lo que es muy importante para trasladar que las playas de Andalucía son seguras.

Respecto al hecho de que el PSOE-A haya dado algunos nombres durante la comisión de "militantes" del PP-A contratados como auxiliares de playa, Bendodo ha dicho que es "muy sectario dar nombres y señalar a la gente con el dedo". "Si quiere que entremos en el tema de nombres, que no se debe por la protección de datos, entramos, porque la bolsa antigua de la Junta estaba llenita de socialistas", ha dicho al PSOE-A.

Bendodo ha achacado las críticas de PSOE-A y Adelante Andalucía a este plan de playas a que les hubiera gustado tener ellos la "idea y ponerla en práctica", pero no lo pueden hacer porque están en una oposición a la que todavía, según ha dicho, el PSOE no se ha acostumbrado.

PLAN "ESTRELLADO"

Por su parte, el diputado del PSOE-A Carmelo Gómez ha manifestado que este plan "estrella ha llegado estrellado" y tiene muchos planos "oscuros". Sobre la contratación, ha indicado que hay miles de andaluces de la bolsa de la Junta a los que no se les ha llamado y muchos de ellos ni siquiera se han enterado del proceso, lo que ha supuesto "falta de transparencia".

Ha apuntado además que no se ha respetado el diez por ciento destinado a la discapacidad en la contratación pública ni se ha dado formación alguna a las personas contratadas. "No hable de que ha habido transparencia porque ha sido todo lo contrario, ha habido oscurantismo", según Gómez, quien ha denunciado además, dando algunos nombres, que se ha producido la contratación de "afiliados" del Partido Popular y ha advertido de que "la legalidad o no legalidad de la transparencia que han hecho ustedes lo veremos en los tribunales en poco tiempo".

El diputado de Adelante Andalucía Ismael Sánchez ha denunciado que el plan de playas seguras ha estado cargado "de irregularidades y de engaños", empezando por que el Gobierno dijo en varias ocasiones públicamente que se utilizaría la bolsa única de contratación que se cerró en febrero de este año, pero al final se ha visto obligado a utilizar una "bolsa residual" porque la bolsa única aún no estaba baremada.

Ha señalado que se ha "jugado con las esperanzas de unas 180.000 personas", al tiempo que también se ha "engañado". sobre el salario neto que iban a cobrar estos trabajadores, puesto que ya no son los 1.900 euros netos que se anunciaron. Ha indicado que las condiciones de estos trabajadores son extremas y hay cientos que "aún no están de alta en la Seguridad Social".

El diputado de Vox Benito Morillo ha indicado que una convocatoria de empleo público y la forma de seleccionar al personal debe ser absolutamente transparente, y ha considerado que en el caso del plan de playas seguras "no ha sido suficiente, y ha habido precipitación e improvisación y una más que dudosa efectividad del servicio".

El diputado del PP-A Toni Martín ha defendido que la selección del personal para el plan de playas seguras se ha hecho con "transparencia", a través de las bolsas de la Junta, con diálogo con los ayuntamientos, mientras ha defendido que los "salarios" que van a percibir las personas contratadas son "razonables". "Se trata de trabajo por la marca Andalucía", según ha apuntado.

La diputada de Ciudadanos Ángela Rodríguez ha defendido el plan de playas seguras, apuntando que es una muestra más de que desde que Cs y PP-A llegaron al Gobierno andaluz, han invertido el tiempo en solucionar "todos los problemas creados por los anteriores inquilinos de San Telmo".