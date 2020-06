Junta defiende la Ley de Sostenibilidad cuando solo un 1/3 municipos tiene plan general y PSOE señala "sesgo ideológico"

SEVILLA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha señalado este martes durante su comparencia parlamentaria que la futura Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) será "fundamental para el futuro de Andalucía" al situar en sus manos que "ayudará a la reactivación de la economía" después de advertir de que "ni siquiera un 1/3 de los municipios de Andalucía tienen aprobado su plan general". La diputada del PSOE, María Márquez, ha señalado "el sesgo ideológico en la ley, que la contamina".

El texto de la Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía está en periodo de información pública desde el 2 de junio y lo estará por espacio de un mes y su tramitación parlamentaria será por el procedimiento de urgencia, que se traduce en el acortamiento de plazos del debate parlamentario.

Carazo ha trazado como grandes objetivos de esta futura norma abordar la situación de 300.000 viviendas irregulares en Andalucía, "una normativa confusa que complica la aprobación de los planes generales", así como "reducir la maraña normativa de 235 textos legales con los que tiene que lidiar cualquier promotor".

Carazo, que ha recordado que el primer paso dado por su Gobierno para afrontar la situación de las viviendas irregulares fue el decreto 3/2019, ha esgrimido sobre la previsible contribución de la ley el hecho de que "sólo 181 municipios de los 786 de Andalucía tienen aprobado su plan general, así como que 502 se encuentran en proceso de aprobación y otros 103 no han iniciado la adaptación de sus normas urbanísticas".

La consejera de Fomento ha apuntado que "de media los municipios tardan 10 años en aprobar su plan general" y, cuando no, se encuentran con sentencias que han anulado ese planeamiento urbanístico, como ha señalado en los casos de los municipios gaditanos de Chiclana de la Frontera o El Puerto de Santa María.

Tras apuntar "las once modificaciones" que ha sufrido la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), ha insistido en la necesidad de "eliminar trabas, agilizar procedimientos, atajar, y ayudar a la vertebración real de Andalucía".

"El desarrollo es compatible con la protección", ha argumentado la consejera de Fomento, quien ha declarado perseguir "la sostenibilidad social, medioambiental y económica" con la Ley de Impulso a la Sostenibilidad .

Entre los cambios señalados por la consejera de Fomento que aporta la futura norma, ha apuntado la adecuación a la legislación estatal al eliminar la calificación de los suelos como urbanizables y acotarlos a urbano y rústico, o la creación de un cuerpo de subinspectores.

Carazo, que ha aludido al impulso a la colaboración público-privada en la ejecución de los planes, ha mencionado la previsión en la Ley de Sostenibilidad de "un régimen transitorio para que todos los instrumentos de planeamiento pueden seguir tramitándose", que ha justificado con la necesidad de "dar seguridad jurídica al urbanismo".

PSOE: LLEVA LA VPO AL EXTRARRADIO

La diputada del PSOE, María Márquez, quien ha reivindicado que "el anterior Gobierno, el PSOE, dejó preparado un texto parecido sobre agilización de plazos", por lo que ha apuntado "un corte y pega del anterior proyecto que consiguió consenso", ha cargado contra lo que ha descrito como "el sesgo ideológico de la ley para tener el respaldo del grupo que os sostiene".

En su turno de réplica Márquez fue más precisa sobre este planteamiento para señalar que la eliminación de una previsión legal actual supondrá "llevar la VPO al extrarradio", a lo que ha añadido la reducción de un 30% al 10% de la reserva de suelo urbano para la edificación de viviendas de protección oficial. "No tiene esto un sesgo ideológico", ha sostenido de forma retórica la diputada del PSOE.

Tras apelar a que "aprobar un PGOU en menos tiempo es positivo, dar más autonomía a los ayuntamientos, pero si cuentan con recursos suficientes, y hay procedimientos más sencillos para los municipios menores de 10.000 habitantes", que ha identificado como "esto es lo esencial", ha exigido que "no manchen de sesgo ideológico los problemas de los pueblos andaluces".

Márquez, que ha esgrimido "tenga presente el sufrimiento que trajo a esta tierra la Ley de Aznar", en referencia a su Ley del Suelo, ha pedido a la consejera de Fomento que "no facilite la economía especulativa" y le ha preguntado si "pretenden legalizarlo todo".

El diputado del PP, Juan Bueno, ha defendido que "cuando se reforma permanentemente es que algo no funciona", en referencia a las modificaciones sufridas por la LOUA, y ha señalado que "es muy difícil entender que se pueda defender la enrevesada maraña legislativa que hoy regule procedimientos urbanísticos", por lo que ha esgrimido que la futura Ley de Sostenibilidad traerá consigo "ordenar 25 normas".

Bueno, en referencia a la argumentación de otros grupos, ha afirmado que "todavía no he encontrado la especulación", así como que "no se puede ver urbanismo salvaje cuando hay defensa como nunca del medioambiente". "Es una norma oportuna por los tiempos que corren", ha apostillado.

El parlamentario de Ciudadanos, Juan de Dios Sánchez, ha esgrimido las cifras como "los 496 planes sin aprobar" y que en estos momentos "2/3 de los municipios tramitan ahora sus planes", para trasladar la necesidad de "una nueva Ley del Suelo", así como ha concluido de que "se trata de una buena ley que hay que apoyarla".

"LAS GRANDES CONSTRUCTORAS SEGUIRÁN DETERMINANDO NUESTRO URBANISMO"

El diputado de Adelante Andalucía, Diego Crespo, ha afirmado que la ley trae consigo "un modelo que sólo se basa en ganar" y "repetir el modelo de los 90" y ha concluido que "estamos ante un modelo que hipoteca el futuro de Andalucía durante 30 o 40 años". "Le dan la vuelta de tuerca al modelo que se impulsó, un modelo que el PSOE hizo suyo en su momento", ha señalado Crespo.

"Las grandes constructoras seguirán determinando nuestro urbanismo", ha esgrimido el diputado de Adelante Andalucía, quien ha censurado que "se rebaje el precio de las infracciones" y ha planteado el caso del "asimilado fuera de ordenación", que se encuentre en peligro en zona de riesgo, para decir que "el mensaje que se manda es construye, que luego lo apañaremos".

El parlamentario de Vox, Francisco José Ocaña, quien ha trasladado que su grupo tiene "la mano tendida" y que "pronto estaremos en la Consejería porque Vox siempre estará ahí para apoyarlo", ha pedido "certeza y seguridad para el empresario", para el que ha reclamado no tener que acudir

"al un concejal de turno al que pedir favores" para el acortamiento de trámites administrativos.

Ocaña, que ha considerado que la controversia jurídica alrededor del urbanismo, "lastra inversiones, que se van a otras comunidades autónomas" y ha señalado que "la LOUA tiene grandes carencias legislativas", ha insistido en que "el texto nos gusta, va en la dirección correcta, avanza y mucho", por lo que ha apuntado "un nuevo amanecer normativo".